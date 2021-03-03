В Орске «Молодая гвардия Единой России» возложила цветы к могиле союзников нацистов. Их перепутали с союзниками СССР

В Оренбургской области активисты «Молодой гвардии Единой России» в рамках акции «Защити память героев», приуроченной ко Дню защитника Отечества, возложили цветы к братской могиле венгерских военнопленных в поселке Мостострой в Орске. Первым об этом 2 марта сообщило издание «Урал56.ру».

23 февраля в паблике «Молодая Гвардия г. Орск» опубликовали пост о прошедшей акции. В нем говорилось, что 22 февраля активисты движения, представители Молодежной палаты Орска и Российского союза молодежи в рамках акции среди прочего почтили память «военнопленных, захороненных на кладбище поселка Мостострой».

Запись сопровождали две фотографии, на одной из них видно, как молодая женщина кладет красные гвоздики к памятнику, на котором по-русски и по-венгерски написано «В память о венгерских военнопленных, погибших во второй мировой войне». Спустя некоторое время запись удалили.

Как отметило издание «Урал56.ру», военные Королевства Венгрия участвовали во Второй мировой войне на стороне Германии, Италии и Японии. В годы войны и после нее в Орске работал лагерь для военнопленных, в котором в том числе содержали солдат венгерской армии. Людей, умерших в плену, хоронили в братских могилах — а в 2000-е годы их потомки установили на местах захоронений надгробные камни.

Журналисты «Урал56.ру» опубликовали комментарий, приписываемый Михаилу Кузнецову, главе оренбургского регионального отделения «Молодой гвардии». В нем сказано, что представители движения из Орска ошиблись, поскольку «были искренне уверены, что венгерские солдаты были союзниками советских войск во время Великой Отечественной войны». «Руководство МГЕР Оренбургской области признает грубейшую ошибку и приносит извинения всем, кого это могло оскорбить», — говорилось в опубликованном заявлении.

Сам Михаил Кузнецов отрицает, что давал такой комментарий журналистам. Он написал во «ВКонтакте», что заявление, опубликованное журналистами, не соответствует действительности. Кузнецов признал, что активисты в Орске из-за «невнимательности» допустили ошибку. При этом он подчеркнул, что помимо молодогвардейцев в акции участвовали Российский союз молодежи и Молодежная палата, а инициатором и координатором акции выступил комитет по делам молодежи администрации Орска. Кузнецов утверждает, что именно сотрудники комитета предоставили активистам адреса для возложения цветов, среди которых было захоронение венгерских военнопленных.

Лидер оренбургской «Молодой гвардии» также назвал некрасивым и непорядочным то, как подается информация о том, что молодогвардейцы в Орске якобы считали, что венгры воевали на стороне СССР. «Наверное, кому-то показалось хорошей идеей перевести стрелки на молодых ребят с расчетом на то, что они не смогут ответить и молча проглотят. Разочарую, это не так», — заявил Кузнецов.

В администрации Орска пока не комментировали случившееся.

Александр Бакланов