МЧС России

Утром 24 февраля в одном из крупнейших торговых центров Горно-Алтайска «Ткацкий-1» произошел пожар. Двухэтажное кирпичное здание загорелось около 10:30 утра по местному времени (6:30 мск), пожар потушили примерно через полтора часа, рассказали ​в МЧС по Республике Алтай. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, никто не пострадал. Вот что происходило внутри горящего здания в начале пожара.

Многие посетители и работники ТЦ самостоятельно эвакуировались из горящего здания, еще 13 человек вывели спасатели, рассказали в МЧС. В ведомстве отметили, что часть людей спас водитель маршрутного автобуса ПАЗ, который в это время вез пассажиров мимо торгового центра. Водитель подогнал автобус к окну второго этажа, после чего люди спустились на его крышу. Судя по кадрам видео, между окном и крышей автобуса поставили лестницу, по которой спустились люди. В МЧС сообщили, что не знают точно, сколько людей спас водитель автобуса, но пообещали наградить его.

Издание Life разыскало водителя Виталия Денисюка, который спасал людей. Он заявил, что не считает себя героем, и отметил людей, которые подбежали к автобусу с лестницей, по которой спаслись посетители ТЦ.

Я не считаю, что я совершил героический поступок. Просто, когда я увидел, что люди стоят на втором этаже, подогнал автобус, чтобы попытаться спустить людей оттуда, эвакуировать. А вот люди, которые подбежали с лестницей — вот реальные герои. Найдите их, отблагодарите. Пусть гордятся их родители, которые воспитали таких детей.

Читайте также

Замолчали все рации «Медуза» рассказывает историю самой массовой гибели московских пожарных за последние 70 лет, которая расколола пожарное братство

Читайте также

Замолчали все рации «Медуза» рассказывает историю самой массовой гибели московских пожарных за последние 70 лет, которая расколола пожарное братство

Александр Бакланов