В Челябинской области из-за метели и морозов перекрыли дороги, задержали самолеты и поезда. Сотни людей застряли на трассах

ГУ МЧС по Челябинской области

23 февраля в Челябинской области серьезно ухудшились погодные условия. В МЧС сообщили об усилении ветра до 20-25 метров в секунду, метели и морозах, которые местами могут достигать −40 градусов. По информации синоптиков, в Челябинске в ночь на 24 февраля шел снег, скорость ветра достигала 19 метров в секунду, а температура воздуха держалась около −27 градусов. Из-за непогоды как минимум ввели режим чрезвычайной ситуации.

Из-за непогоды днем и вечером 23 февраля закрыли многие областные дороги. По данным областного Минтранса, закрыты участки 17 региональных трасс, по информации ГИБДД, — 20 дорог. Наиболее сложная обстановка на юге области. Самый длинный перекрытый участок — 200-километровая дорога между Южноуральском и Магнитогорском. Кроме того, власти закрыли движение для всех транспортных средств в Казахстан из Курганской, Тюменской и Омской областей. Ограничения будут действовать как минимум до 18:00 по местному времени (16:00 мск) 24 февраля. На дорогах работает снегоуборочная техника «Челябинскавтодора», дежурят 36 экипажей ДПС.

На перекрытых дорогах во время метели и морозов застряли несколько сотен автомобилей. По данным МЧС, к утру 24 февраля из снежных заносов эвакуировали 223 легковых автомобиля. В ГИБДД сказали, что извлекли из снежных заносов более 400 машин, в том числе шесть пассажирских автобусов. Сотрудники МЧС помогли 776 людям, большую часть из них (481 человек) направили в пункты временного размещения. На некоторых трассах на момент публикации материала оставались люди, некоторые из них не могли выбраться с заснеженной дороги больше 18 часов. На некоторых дорогах участились аварии.

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По всей Челябинской области 24 февраля отменили занятия в школах для учеников с 1 по 11 классы. Во многих школах и детских садах создали пункты временного размещения для людей, которых эвакуируют с заснеженных трасс, например, в селе Чесма в двух детсадах разместили 162 человека, в том числе 17 детей.

Из-за непогоды временно закрыли аэропорт Челябинска и задержали поезда. Аэропорт закрыли, чтобы почистить взлетно-посадочную полосу от снега. В ночь на 24 февраля он перестал принимать самолеты, два из них направили в Екатеринбург и Уфу. Всего в аэропорту задержали более 10 рейсов, в том числе в Москву, а также из Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга. Несколько рейсов отменили. Помимо этого из-за обильного снегопада и метели на Южно-Уральской железной дороге задержали не менее семи поездов. Так, поезд, следовавший по маршруту Москва — Челябинск, задержали на станции Чебаркуль на два часа 41 минуту.

В более чем 100 городах и поселках Челябинской области возникли перебои с электричеством. Частично или полностью электроснабжение нарушено в 126 населенных пунктах , сообщает утром 24 февраля «Интерфакс», ссылаясь на данные компании «Россети Урал». Для сравнения: в 00:00 24 февраля перебои наблюдались в 74 населенных пунктах, писал Znak.com. Электричества нет в том числе в крупных пригородных микрорайонах Челябинска. Жители юга Челябинской области также сообщают, что в их домах помимо света нет газа.

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Александр Бакланов