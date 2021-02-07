В отделе полиции в Махачкале из-за земельного спора убили бывшего главу дагестанского села. В убийстве заподозрили бойцов ОМОНа

Бывшего главу села Новокули в Дагестане, 34-летнего Абакара Капланова убили вечером 6 февраля 2021 года в одном из отделов полиции в Махачкале. Его застрелили в кабинете начальника уголовного розыска в Советском районе Махачкалы, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. РИА Новости в то же время сообщает, что бывшего главу села убили в кабинете начальника Советского РОВД Махачкалы.

Троюродный брат убитого Рамазан Султанов сообщил телеканалу РЕН, что вечером 6 февраля Капланова «загнали» в РОВД из-за заявления «на счет какой-то земли». Он рассказал, что убийство совершили односельчане его брата. Причиной убийства мог стать спор из-за земельного участка, сообщили в МВД Дагестана. ТАСС пишет, что ранее Капланова подозревали в незаконных сделках с земельными участками.

«Интерфакс» утверждает, что к случившемуся могут быть причастны бойцы ОМОНа. Baza уточняет, что это братья Курбановы, бойцы 1-й оперативной роты ОМОНа дагестанской Росгвардии. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что братья Курбановы подали в полицию заявление из-за угроз со стороны Капланова. Когда они встретились с бывшим главой села в кабинете начальника уголовного розыска, между ними произошел конфликт.

По данным Baza, подозреваемые выстрелили в Капланова из двух пистолетов Ярыгина по 18 раз каждый. Официально это не подтверждено, в Следственном комитете по Дагестану лишь говорят о «множественных огнестрельных ранениях». В СК подтвердили, что в убийстве подозревают двоих сотрудников Росгвардии, их уже задержали.

После убийства Абакара Капланова у отдела полиции в Махачкале собрались около 300 жителей села Новокули, рассказали в республиканском МВД. Родственники и друзья убитого требовали, чтобы им выдали подозреваемых, утверждает Baza. В толпе слышали выстрелы, сообщает РЕН. Для охраны правопорядка на место прибыли более 140 полицейских.

В Росгвардии сообщили, что ведомство «приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего». После убийства на место происшествия прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов. Для охраны также задействовали бойцов Росгвардии.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Александр Бакланов