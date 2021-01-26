Столкновения протестующих и полиции на демонстрации против коронавирусных ограничений в Эйндховене, 24 января 2021 года Rob Engelaar / ANP / AFP / Scanpix / LETA

23 января во многих городах Нидерландов начались акции протеста против антиковидных ограничений — в этот день в стране вступил в силу первый со времен Второй мировой войны комендантский час. Жителям запретили покидать свои дома с 21:00 по 04:30, нарушителям грозит штраф 95 евро. Протестные акции, сопровождаемые беспорядками, проходили все выходные и продолжились в понедельник, 25 января.

Участники беспорядков, в основном молодые люди, устраивали поджоги, бросали в полицейских камни и фейерверки, переворачивали машины, а лутеры нападали на магазины. В Роттердаме, где произошли самые жесткие столкновения с полицией, власти города объявили чрезвычайное положение, чтобы дать полиции более широкие полномочия для задержаний. Столкновения также произошли в Амстердаме, Гааге, Амерсфорте, Гелене и других городах. На третий день протестов полиция задержала 184 человека. Произошедшие столкновения в Нидерландах называют самыми жесткими .

Полиция Амстердама применяет водометы против участников акции протеста, выступающих против антиковидных мер, введенных в Нидерландах, 24 января 2021 года Paulo Amorim / VW Pics / Zuma / Scanpix / LETA

Группа молодых людей бросает камни и фейерверки в полицейских в Роттердаме, 25 января 2021 года Killian Lindenburg / MEDIATV / EPA / Scanpix / LETA

Задержание мужчины во время столкновений протестующих и полицейских в Роттердаме, 25 января 2021 года Marco De Swart / EPA / Scanpix / LETA

Пожарные тушат огонь, вспыхнувший на одной из улиц Роттердама во время беспорядков, 25 января 2021 года Marco de Swart / ANP / AFP / Scanpix / LETA