В Нидерландах самые жесткие уличные столкновения за 40 лет — из-за комендантского часа, введенного впервые после Второй мировой войны. Фотографии
23 января во многих городах Нидерландов начались акции протеста против антиковидных ограничений — в этот день в стране вступил в силу первый со времен Второй мировой войны комендантский час. Жителям запретили покидать свои дома с 21:00 по 04:30, нарушителям грозит штраф 95 евро. Протестные акции, сопровождаемые беспорядками, проходили все выходные и продолжились в понедельник, 25 января.
Участники беспорядков, в основном молодые люди, устраивали поджоги, бросали в полицейских камни и фейерверки, переворачивали машины, а лутеры нападали на магазины. В Роттердаме, где произошли самые жесткие столкновения с полицией, власти города объявили чрезвычайное положение, чтобы дать полиции более широкие полномочия для задержаний. Столкновения также произошли в Амстердаме, Гааге, Амерсфорте, Гелене и других городах. На третий день протестов полиция задержала 184 человека. Произошедшие столкновения в Нидерландах называют самыми жесткими за 40 лет.