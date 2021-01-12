Глава компании по кибербезопасности FireEye, обнаружившей взлом американского правительства, получил открытку «Путин сделал это!» ФБР начало расследование

Глава компании FireEye Кевин Мандиа Tony Gentile / Reuters / Scanpix / LETA

Федеральное бюро расследований США начало расследование после того, как глава компании Кевин Мандиа получил на домашний адрес открытку с карикатурой и словами . Участники расследования выясняют, может ли открытка быть связана с российской разведкой, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Кевин Мандиа получил открытку через несколько дней после того, как компания обнаружила , в том числе на саму FireEye. При этом, как указывает Reuters, когда Мандиа получил открытку, его компания не знала, кто стоит за атакой. Позже американские спецслужбы заявили, что к взлому, вероятно, причастны российские хакеры. После получения открытки специалисты FireEye решили, что отправитель троллит их или пытается сбить со следа.

В марте 2019 года аналогичную открытку получил по почте эксперт компании Rand Corporation Тодд Хелмус, который исследует цифровую пропаганду. Он опубликовал открытку в твиттере и предположил, что ее отправили представители России. Хелмус рассказал, что получил открытку после того, как дал в Конгрессе показания о российской тактике дезинформации.

На лицевой стороне открытки скромно одетый человек обращается к богато одетому: «Это самая глубокая пропасть между богатыми и бедными за 100 лет». Тот отвечает: «Эй, смотрите, русские!» На обратной стороне открытки мальчик сваливает вину на собаку, собака — на кошку, а кошка — на птицу. Птица говорит: «Путин сделал это!»

Источник Reuters, знакомый с расследованием, начатым из-за открытки, сказал, что «это нетипичный сценарий для российского », но признал, что «времена стремительно меняются». Неназванный бывший сотрудник американских спецслужб в то же время сказал агентству, что случившееся напомнило ему об операции киберкомандования США, которое перед выборами в Конгресс в 2018 году отправило российским хакерам личные сообщения со словами .

В ФБР официально не комментировали информацию о расследовании. Представитель FireEye отказался обсуждать полученную открытку. Представители российских властей пока не комментировали публикацию Reuters. Ранее российские власти последовательно отрицали связь с кибератакой на правительство США.

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Пересказал Александр Бакланов