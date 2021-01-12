Глава компании по кибербезопасности FireEye, обнаружившей взлом американского правительства, получил открытку «Путин сделал это!» ФБР начало расследование
Федеральное бюро расследований США начало расследование после того, как глава компании FireEye Кевин Мандиа получил на домашний адрес открытку с карикатурой и словами «Эй, смотрите, русские» и «Путин сделал это!». Участники расследования выясняют, может ли открытка быть связана с российской разведкой, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Кевин Мандиа получил открытку через несколько дней после того, как компания обнаружила масштабную кибератаку на федеральные ведомства и компании США, в том числе на саму FireEye. При этом, как указывает Reuters, когда Мандиа получил открытку, его компания не знала, кто стоит за атакой. Позже американские спецслужбы заявили, что к взлому, вероятно, причастны российские хакеры. После получения открытки специалисты FireEye решили, что отправитель троллит их или пытается сбить со следа.
В марте 2019 года аналогичную открытку получил по почте эксперт компании Rand Corporation Тодд Хелмус, который исследует цифровую пропаганду. Он опубликовал открытку в твиттере и предположил, что ее отправили представители России. Хелмус рассказал, что получил открытку после того, как дал в Конгрессе показания о российской тактике дезинформации.
Источник Reuters, знакомый с расследованием, начатым из-за открытки, сказал, что «это нетипичный сценарий для российского СВР», но признал, что «времена стремительно меняются». Неназванный бывший сотрудник американских спецслужб в то же время сказал агентству, что случившееся напомнило ему об операции киберкомандования США, которое перед выборами в Конгресс в 2018 году отправило российским хакерам личные сообщения со словами «Будь начеку. Мы следим за тобой».
В ФБР официально не комментировали информацию о расследовании. Представитель FireEye отказался обсуждать полученную открытку. Представители российских властей пока не комментировали публикацию Reuters. Ранее российские власти последовательно отрицали связь с кибератакой на правительство США.