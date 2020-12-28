Взрыв в центре Нэшвилла устроил «компьютерный гик» Энтони Уорнер Он включил старый хит, попросил всех эвакуироваться и стал единственным погибшим. А еще он, кажется, верил в опасность 5G

Последствия взрыва автотрейлера в Нэшвилле, 25 декабря 2020 года Mark Humphrey / AP / Scanpix / LETA

Рождественским утром 25 декабря в центре города Нэшвилл, столицы американского штата Теннесси, взорвался дом на колесах. При взрыве погиб один человек — 63-летний владелец автотрейлера Энтони Куинн Уорнер. Жертв могло быть больше, если бы полицейские не услышали предупреждение о взрыве, которое прозвучало из фургона, и не эвакуировали людей из близлежащих зданий. По неофициальным данным, причиной взрыва могла стать «паранойя» Уорнера по поводу технологии 5G.

Что произошло

В 6:30 утра 25 декабря в центре Нэшвилла взорвался дом на колесах. Перед взрывом из него громко зазвучал «компьютеризированный» женский голос. Он предупредил, что автомобиль взорвется через 15 минут, и начал вести обратный отсчет до взрыва. «Если вы слышите это сообщение, эвакуируйтесь немедленно», — призывал голос.

Одновременно из динамиков автотрейлера послышалась песня британской певицы Петулы Кларк. Композиция, которая вышла в 1964 году, начинается со слов «Когда ты один, и жизнь заставляет чувствовать себя одиноко, иди в центр города». Там, говорится далее, «огни намного ярче» и можно забыть «о проблемах и заботах».

Улица, на которой произошел взрыв, находится в центре Нэшвилла, на ней много исторических зданий, в которых работают кафе и бары. Автотрейлер был припаркован возле дата-центра американской телекоммуникационной компании AT&T. Взрывная волна выбила окна близлежащих домов, обрушила фасад здания, которое находилось через дорогу от офиса AT&T, уничтожила три автомобиля, повалила деревья.

Кроме того, из-за повреждений в дата-центре в некоторых частях Теннесси, а также соседних штатов Алабама и Кентукки временно перестала работать сотовая связь и интернет. Из-за этого оказались недоступны в том числе экстренные номера полиции и медицинских учреждений.

Взрыв автотрейлера в Нэшвилле

Кто пострадал

В результате взрыва погиб один человек. Это 63-летний Энтони Куинн Уорнер. Он был владельцем автотрейлера, и — как показал ДНК-анализ найденных на месте происшествия человеческих останков — находился в фургоне, когда тот взорвался.

Энтони Уорнер

Еще три человека были доставлены в больницу с травмами; они в стабильном состоянии. Скорее всего, жертв было бы больше, если бы на месте не оказалось полицейских. Сотрудник полиции Джеймс Луэллин прибыл на улицу, где стоял фургон, из-за сообщений о стрельбе. Эта информация не подтвердилась, зато полицейский услышал предупреждение о взрыве.

Луэллин вызвал подкрепление, и к нему приехали еще пятеро коллег. Вместе они блокировали въезды в квартал, где был припаркован дом на колесах, и начали стучать в соседние дома и просить людей отойти на безопасное расстояние. Среди тех, кого они вывели из дома, была мать с четырьмя детьми.

26 декабря пятеро из шестерых полицейских приняли участие в пресс-конференции, на которой их поблагодарили за спасение жизней. «Это связало нас вместе навсегда, на всю оставшуюся жизнь. Рождество никогда не будет прежним», — заявил офицер Джеймс Уэллс, который частично потерял слух из-за взрыва.

Шеф полиции Нэшвилла Джон Дрейк и пятеро полицейских, которых эвакуировали людей перед взрывом автотрейлера, обнимают друг друга

Кто виноват

ФБР считает, что взрыв устроил сам Энтони Куинн Уорнер. Предполагается, что у него не было сообщников. Федеральные агенты сделали такой вывод, просмотрев много часов записей с камер наблюдения: перед взрывом они не увидели на улице никого, кроме Уорнера. Поступок американца следствие сочло суицидом, а не попыткой совершить массовое убийство, заявили источники CNN.

Уорнер жил в двухэтажном доме в Антиохии — пригороде Нэшвилла, который расположен примерно в 18 километрах от центра города. Он не был женат и, по информации Daily Mail, был в ссоре с матерью из-за наследства его умершего брата. Знакомые описывали Уорнера как тихого, скромного, немного странного человека, «компьютерного гика». Он работал фрилансером в сфере IT. Также известно, что в 1990-х у него был бизнес по продаже охранных сигнализаций.

Стив Фридрих — глава агентства недвижимости Fridrich & Clark Realty, для которого погибший выполнял заказы, — сказал ФБР, что в начале декабря Уорнер сообщил ему об уходе на пенсию. Также Уорнер подарил бывшей девушке свой автомобиль, сказав, что у него онкология (правда ли это, неизвестно). Кроме того, по данным прессы, за месяц до гибели он переписал свой дом на жительницу Лос-Анджелеса Мишель Суинг. Как она связана с Уорнером, не сообщается.

Раньше Уорнер никогда не попадал в поле зрения полиции. Мотивы его поступка пока точно неизвестны. По словам источника Associated Press, следствие не исключает, что целью Уорнера было здание оператора AT&T, возле которого он припарковал дом на колесах перед взрывом.

По данным подразделения телекомпаний NBC и FOX в Нэшвилле, агенты ФБР спрашивали соседей Уорнера, не было ли у того «паранойи» по поводу связи 5G. Сторонники теорий заговора считают, что эта технология связи может использоваться для слежки за людьми, распространения онкологических заболеваний и коронавируса.

По информации близкого к расследованию источника Daily Mail, Уорнер действительно полагал, что 5G используется для убийства людей. Следствие проверяет версию о том, что он начал верить в это после того, как его отец умер от деменции в 2011 году. Источники FОX заявили, что отец Уорнера много лет работал в компании BellSouth, которая в 2006 году вошла в состав AT&T.

«На данный момент неофициальный мотив — подозреваемый считал, что 5G является причиной смертей и что его бы провозгласили героем [после взрыва]», — заявил собеседник Daily Mail.

Ольга Корелина