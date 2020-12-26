В Нэшвилле рождественским утром взорвался дом на колесах. Перед этим из него звучало предупреждение «Этот автомобиль взорвется через 15 минут»

Последствия взрыва в Нэшвилле, 25 декабря 2020 года Nashville Fire Department / AFP / Scanpix / LETA

По меньшей мере троих человек госпитализировали после взрыва автомобиля в американском городе Нэшвилл, штат Теннеси, сообщает CNN. Пострадавшие получили легкие травмы и находятся в стабильном состоянии.

Рождественским утром 25 декабря, в 6:30 по местному времени (15:30 мск), в центре Нэшвилла взорвался дом на колесах — фургон, в котором можно жить. Перед этим местные жители слышали выстрелы. После этого из припаркованного фургона зазвучал «компьютеризированный» женский голос, предупредивший, что автомобиль взорвется. Голос вел обратный отсчет до взрыва, рассказала местная жительница Бетси Уильямс. Сперва прозвучала фраза «Этот автомобиль взорвется через 15 минут», затем — «Этот автомобиль взорвется через 14 минут» и так далее. Запись начала звучать, когда на место прибыли полицейские, отмечает ABC News. Полицейские эвакуировали местных жителей, обойдя их дома.

Взрыв в Нэшвилле S McG

Когда фургон взорвался, как минимум 41 коммерческое предприятие, расположенное поблизости, получило повреждение, еще одно здание частично обрушилось. По данным WTVF, филиала CBS, из-за взрыва перестала работать сеть телекоммуникационной компании AT&T, возле дата-центра которой произошел взрыв. Из-за сбоя власти временно приостановили полеты из Нэшвилла из-за продолжающихся проблем с коммуникациями.

Мэр Нэшвилла Джон Купер и полиция назвали взрыв «умышленным». Мотивы преступников пока неизвестны. На месте взрыва нашли человеческие останки, сообщает ABC News. Чьи они, неизвестно, можно ли их идентифицировать, неясно. «Мы обнаружили следы тканей, которые могут быть человеческими останками», — подтвердили в полиции. Находился ли кто-нибудь в автомобиле в момент взрыва, до конца неясно.

Расследованием взрыва занялось ФБР. За любую информацию, которая поможет делу, пообещали вознаграждение в размере 25,5 тысячи долларов. Полиция распространила фотографию дома на колесах, который появился на улице в 1:22 ночи, то есть почти за пять часов до взрыва. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что у правоохранительных органов нет сведений о том, что в Рождество произойдет нападение.

Александр Бакланов