В Бишкеке протестующие захватили парламент с мэрией и освободили из СИЗО бывшего президента

Владимир Пирогов / Reuters / Scanpix / LETA

Участники акции протеста в Бишкеке, не согласные с итогами парламентских выборов, в ночь на 6 октября захватили Белый дом, в котором расположены парламент и администрация президента Киргизии. В здании произошел пожар. Митингующие взломали двери кабинетов депутатов, сломали оргтехнику и «вынесли книги, сувениры, ценные вещи», сообщает 24.kg.

Затем демонстранты отправились к зданию Государственного комитета национальной безопасности, где после переговоров с силовиками освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, ранее приговоренного к 11 годам лишения свободы. Его фото после освобождения опубликовала в фейсбуке советник бывшего президента Киргизии Кундуз Джолдубаева. Также из колонии был освобожден бывший премьер Киргизии Сапар Исаков, осужденный на 15 лет за коррупцию.

К утру стало известно, что протестующие также захватили здания мэрии Бишкека и правительства Киргизии.

По последним данным, в результате столкновений пострадали 590 человек, 150 из них госпитализированы. Известно об одном погибшем.

После ночи протестов лидер одной из проигравших партий «Ата мекен» («Родина») Жанар Акаев заявил, что в Киргизии вместо действующего правительства будет созвано народное правительство и назначен новый премьер-министр. Одновременно с этим полномочные представители правительства в трех областях Киргизии подали в отставку.

Оппозиционеры назначили нового коменданта Бишкека, а также главу Государственного комитета национальной безопасности. Бывший депутат Алмамбет Шыкмаматов сообщил, что стал новым генпрокурором; он отменил результаты парламентских выборов, а также пообещал арестовать «всех причастных к масштабным фальсификациям» на выборах.

Оппозиция намерена отстранить от должности президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сообщил «Интерфаксу» представитель оппозиционной национал-патриотической партии «Чон казат» («Великий поход») Максат Мамытканов. Также оппозиционеры выступают за принятие новой Конституции страны.

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Он призвал оппозиционные партии «убрать своих сторонников с улиц», а также объявил, что отдал силовикам приказ не открывать огонь по протестующим. «Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества — это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле», — сказано в его заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что Жээнбеков контролирует ситуацию в республике, но допускает возможность аннулирования итогов парламентских выборов.

В парламент Киргизии, по предварительным результатам, прошли четыре партии, преодолевшие семипроцентный барьер. Большинство голосов получили партия «Биримдик» («Единство»), связанная с семьей президента страны, и партия «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан»), которую связывают с влиятельным кланом братьев Матраимовых. Обе партии суммарно получили почти половину мест в парламенте. Также своих депутатов на выборах провели партии «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан»). Еще 12 киргизских партий потребовали аннулировать итоги парламентских выборов. В провластной партии «Биримдик» заявили, что готовы участвовать в повторных выборах.

Что происходило в Бишкеке ранее В столице Киргизии тысячи людей вышли на акцию протеста после парламентских выборов. Их разогнали светошумовыми гранатами и водометами