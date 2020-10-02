Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова в новом эпизоде ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой»

В третьем эпизоде ютьюб-шоу «Медузы» «Скажи Гордеевой» журналистка Катерина Гордеева разговаривает с актрисой Варварой Шмыковой. А Шмыкова учит Гордееву кататься на мопеде! Не забудьте подписаться на канал «Медузы» (вот тут), чтобы не пропустить новые эпизоды этого шоу и другие интересные видео.

Героиня третьего выпуска #скажигордеевой — большая новая звезда, актриса Варвара Шмыкова, сыгравшая в сериале «Чики», фильмах «Варя» и «Нелюбовь». Шмыкова рассказывает журналистке Катерине Гордеевой, как четыре раза поступала в театральный, как приняла свое тело и поверила в собственную красоту, как снималась у Андрея Звягинцева, зачем танцевала беременная в клипе у Ивана Дорна и что происходило на съемках «Чик». Еще Шмыкова и Гордеева гоняют по Москве на мопедах, а в конце актриса очень смешно отвечает на вопрос «Может ли женщина стать президентом России?»

Варвара Шмыкова: «This is Russia» // Скажи Гордеевой Meduza