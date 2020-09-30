Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал администрации Владивостока уволить сотрудников, ответственных за установку гранитных лавочек на центральной площади города, вызвавших критику жителей.

Последнее ваше «творчество» — скамейки в виде саркофагов, и дело даже не в их внешнем виде. Вы бы подумали, кто станет сидеть на мраморе, особенно при нашем климате? С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект? Жители оценили вашу работу траурным венком.

В правительстве края уточнили, что наказаны будут сотрудники дорожного управления администрации города, которые принимали участие в разработке проектной документации и технического задания. Кожемяко также поручил создать во Владивостоке специальный совет по благоустройству города.

Решение о замене самих лавочек пока не принималось, заявили в мэрии. Глава города Олег Гуменюк в ходе совещания, которое возглавлял Кожемяко, лишь отметил, что их нужно «адаптировать под пространство и сделать функциональными».

Дмитрий Семерин

Гранитные лавочки, вазоны и урны были установлены на главной площади Владивостока 25 сентября. Внешний вид лавочек и урн подвергся критике со стороны горожан из-за их сходства с надгробными плитами. Некоторые жители в рамках стихийного флешмоба начали украшать лавочки гвоздиками и траурными венками. Горожане также отмечали, что в условиях холодной погоды каменные лавочки несколько месяцев в году будут нефункциональны.

Общая стоимость проекта составила 10,8 миллиона рублей. На фоне начавшегося скандала региональная прокуратура начала проверку по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств.