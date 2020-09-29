Власти Владивостока отчитались 25 сентября об установке на центральной площади города 10 гранитных лавочек, а также вазонов и урн. Как говорится в сообщении администрации, это продолжение работ по обновлению лавочек, которые проводятся по инициативе главы города Олега Гуменюка. Местное издание Vl.ru эти работы издевательски называет «настоящим парадом вазонов и лавочек, а иногда и их гибридов».

На лавочки и урны на центральной площади администрация города потратила почти 11 миллионов рублей. Но не все жители Владивостока остались довольны: некоторым площадь стала напоминать кладбище.

Через несколько дней после установки гранитных конструкций горожане решили дополнить их недостающими элементами — траурными венками, цветами и памятными табличками. Что можно похоронить в таком месте? «Эстетику и вкус», «здравый смысл» и «комфортную городскую среду».

Судя по видео, опубликованному на месте шуточной акции, один из ее участников возлагал цветы к скамейке со словами: «А ведь такой был город. На кого ж ты нас покинул? Как живой же!» За кадром слышен женский плач смех.