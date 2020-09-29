Ученые нашли на Марсе систему озер с жидкой водой. Они занимают площадь, равную территории Чехии

ESA & MPS for OSIRIS Team

Итальянские ученые обнаружили на одном из полюсов Марса систему из четырех озер с жидкой водой, которые находятся под поверхностью планеты. Соответствующая статья опубликована в журнале Nature Astronomy.

Впервые эта же группа ученых сообщила об обнаружении озера под поверхностью Марса в июле 2018 года. Это открытие было сделано на основании анализа данных, полученных в результате радиозондирования Марса аппаратом MARSIS, установленным на орбитальной станции Mars Express.

Те данные были основаны всего на 29 наблюдениях, сделанных с 2012 по 2015 год, и многие ученые заявляли, что для подтверждения выводов о существовании озера нужен более широкий набор данных. В новой работе ученые использовали данные MARSIS за период с 2010 по 2019 год; всего 134 наблюдения. Им удалось подтвердить наличие обнаруженного в 2018 году озера, а также найти еще три. Все озера, как выяснили ученые, составляют единую систему.

Общая площадь под поверхностью, которую занимают озера, составляет квадратных километров. Самое большое из четырех озер находится в центре системы и имеет ширину 30 километров; его окружают три меньших озера в несколько километров шириной каждое.

Как отметила одна из авторов исследования геофизик Елена Петтинелли, если существование единственного подледникового озера могло быть вызвано какими-то уникальными условиями, то существование целой системы озер говорит о том, что процесс их образования, вероятно, относительно прост и ординарен, поэтому таких озер может быть больше.

Вода в обнаруженных водоемах, полагают ученые, очень соленая — с учетом давления и температур иначе она не могла бы существовать в жидком виде и превратилась бы в лед. Сколько именно соли содержится в воде, пока неясно — радиозондирование само по себе не позволяет это определить. Этот вопрос имеет ключевое значение для возможности существования жизни в марсианских водоемах — если концентрация соли слишком высока, живые организмы существовать в такой воде не смогут.

До открытия водоемов о существовании запасов жидкой воды на Марсе не было известно. На поверхности планеты есть достаточные запасы воды в виде льда; большая его часть сосредоточена неподалеку от полюсов.

Григорий Левченко