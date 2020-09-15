Для предвыборной кампании Трампа выпустили рекламу «Поддержи наши войска». В ней заметили МиГ-29 и АК-74

Изображения российских истребителей МиГ-29 и автомата АК-74 использовали в рекламе, выпущенной в рамках предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на экспертов в сфере обороны.

На рекламном баннере изображены силуэты вооруженных людей, над которыми в небе летят самолеты. «Поддержи наши войска», — сказано в рекламе. Баннер выпустил предвыборный комитет Трампа , его транслировали в интернете 8-12 сентября.

«Это определенно МиГ-29. Я рад видеть, что они поддерживают наши войска», — сказал Politico Пьер Спрей, участвовавший в проектировании самолетов F-16 и A-10 для ВВС США. В частности, он указал на угол наклона хвоста самолета и расстояние между двигателями. Директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов подтвердил изданию, что это российские самолеты МиГ-29. Он также отметил, что солдат в правом углу баннера держит в руках автомат АК-74.

BPTU / Shutterstock.com

В баннере использована фотография с сайта Shutterstock.com. Ее разместил пользователь BPTU из Андорры. На оригинальном фото изображены пятеро человек с оружием и три самолета. Автор снимка не ответил на вопросы Politico в фейсбуке.

Представители предвыборного штаба Дональда Трампа и Национального комитета Республиканской партии пока не давали комментариев.