Во время выступления Трампа за его спиной показали двуглавого орла с клюшками для гольфа в когтях. Никто не знает, кто это сделал

Andrew Harnik / AP / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками на фоне двуглавого орла, держащего в когтях клюшки для гольфа. Об этом пишет The Washington Post.

Инцидент произошел в Вашингтоне, когда Трамп произносил речь перед участниками студенческого лагеря, организованного консервативной группой Turning Point. Во время выступления Трампа на стену у него за спиной должна была проецироваться Большая печать США, на которой изображен белоголовый орлан, держащий в когтях оливковую ветвь и стрелы. Однако вместо орлана за спиной у Трампа появилась печать, в центре которой был двуглавый орел, как на гербе России, в когтях которого были клюшки.

Washington Post

The Guardian отмечает, что это изображение содержит две отсылки — к предполагаемой связи Трампа с Россией и к слишком частому времяпрепровождению на полях для гольфа, которое, по мнению противников президента, отвлекает его от государственных дел.

Кто несет ответственность за случившееся, неясно. В Белом доме в ответ на просьбу о комментарии отметили, что заранее не просматривали графику, которая должна была появиться за спиной у Трампа. Представители Turning Point заявили, что озадачены случившимся и что, вероятно, изображение попало на стену по технической ошибке, допущенной в последний момент.

Григорий Левченко