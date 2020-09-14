Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД. Он вводит ограничения для электросамокатов и меняет правила тонировки

Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA

Министерство транспорта РФ подготовило новый проект поправок к Правилам дорожного движения (ПДД), который среди прочего вводит ограничения для владельцев электросамокатов, сегвеев, скейтбордов и других средств индивидуальной мобильности ( ). Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на 19-страничный проект поправок.

В Минтрансе предлагают:

запретить владельцам средств индивидуальной мобильности разгоняться быстрее 20 километров в час и ездить в пьяном виде ;

владельцам средств индивидуальной мобильности и ; разрешить детям до семи лет ездить на СИМ по тротуарам, пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых, детям с 7 до 14 лет — там же, но одним, а старше 14 лет — по велополосам, тротуарам и велосипедным зонам, а если их нет, то по правому краю проезжей части или на обочине улицы (в этом случае у СИМ должны быть тормоза, фонарь и катафоты);

запретить владельцам транспортных средств стоянку и остановку на островках безопасности ;

владельцам транспортных средств ; прекратить действие знака «Остановка запрещена» после знака «Парковка»;

распространить действие знака «Стоянка запрещена» до следующего перекрестка или конца населенного пункта, а не до конца желтой разметки, как сейчас;

разрешить автобусам, оборудованным ремнями безопасности в салоне и исключительно сидячими местами, разгоняться до 90 километров в час, а для остальных автобусов установить ограничение в 70 километров в час;

обязать водителей автобусов, перевозящих детей, использовать оранжевые маячки;

изменить правила контроля тонировки : ветровое и боковые передние стекла по новым правилам должны пропускать не менее 70% света , для остальных стекол не устанавливать лимит;

: ветровое и боковые передние стекла по новым правилам должны пропускать , для остальных стекол не устанавливать лимит; разрешить использовать любую медицинскую аптечку , огнетушитель и знак аварийной остановки, а не по ГОСТу 2001 года.

У ГИБДД возникли возражения на проект Минтранса. В ведомстве считают, что пользователи роликов, скейтов и других устройств, использующих «мускульную силу человека», должны подчиняться правилам передвижения пешеходов.

Предложения министерства направили в аналитический центр при правительстве. Сейчас с проектом поправок проводятся «регламентные процедуры», сообщили в пресс-службе Минтранса.

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