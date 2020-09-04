В Германии нашли тела пятерых маленьких детей. В убийстве подозревают их мать Она пыталась покончить с собой, прыгнув под поезд

Leon Kuegeler / AFP / Scanpix / LETA

3 сентября в квартире многоэтажного дома в городе Золинген на западе Германии обнаружили тела пятерых детей: трех девочек полутора, двух и трех лет, а также двух мальчиков шести и восьми лет. Предполагается, что детей убила их 27-летняя мать Кристиан К. (официально ее имя не названо, его приводит немецкий телеканал RTL).

Полиции о гибели детей сообщила их бабушка, которая живет в городе Мёнхенгладбах примерно в 60 километрах от Золингена. Женщина рассказала, что ее дочь убила пятерых детей и решила совершить самоубийство; она уехала из дома и забрала с собой шестого ребенка — 11-летнего сына. Обо всем этом бабушка узнала от самой дочери. Та позвонила ей из Дюссельдорфа, который находится примерно в 30 километрах от Золингена.

Примерно за 15 минут до того, как полиция нашла тела детей, их мать прыгнула под поезд на железнодорожном вокзале Дюссельдорфа. Она выжила, упав между рельсами, но получила тяжелые травмы. Женщина находится в больнице под охраной полиции. Она без сознания. По информации Frankfurter Allgemeine Zeitung, ее состояние оценивается как критическое.

Ее 11-летний сын в Дюссельдорфе сел на поезд до Мёнхенгладбаха и приехал к бабушке. По данным Bild, это мать отправила его туда. Судя по всему, физически мальчик не пострадал. Видел ли он, как мать прыгнула под поезд, неизвестно. Также неизвестно, видел ли он смерть братьев и сестер. По информации RTL, он знал, что они мертвы. Канал сообщил, что мальчик прислал другу сообщение в WhatsApp: «Просто хотел сказать, что мы больше не увидимся, потому что все мои братья и сестры мертвы».

Как были убиты дети, пока неизвестно. По неофициальным данным RTL, они получили смертельную дозу некоего лекарства. Полиция не подтвердила эту версию, заявив, что точную причину смерти установит вскрытие. Начальник полиции Золингена Маркус Рёрль назвал преступление шокирующим; по его словам, 160-тысячный город такого еще не видел. Жители Золингена, в том числе мэр Тим Курцбах, устроили минуту молчания возле дома погибших детей. К дому принесли цветы, свечи и мягкие игрушки.

Ничего не известно и о мотиве убийства. Соседи рассказали, что семья Кристиан К. жила в доме около трех-четырех лет и казалась вполне нормальной: дети были спокойными и ухоженными, мать — вежливой, хоть и необщительной. Соседи также видели отца детей, пишет Focus. По данным Bild, в апреле он пытался покончить с собой, но супруга ему помешала. После гибели детей полиция заявила, что вышла на связь с отцом. Больше про него пока ничего не сообщается.

Ольга Корелина