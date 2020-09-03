В немецком городе Золинген обнаружили тела пятерых детей. Их мать пыталась покончить с собой

В квартире в немецком городе Золинген обнаружили тела пятерых детей, сообщает Bild со ссылкой на полицию. Среди погибших детей три девочки и двое мальчиков в возрасте от одного года до восьми лет.

По информации Bild, в полицию позвонила бабушка детей. Она заявила, что ее 27-летняя дочь (ее имени полиция не раскрывает) убила пятерых детей и забрала из дома шестого — 11-летнего сына. По словам бабушки, дочь собиралась покончить с собой.

Мать прыгнула под поезд на железнодорожной станции соседнего города Дюссельдорф. Она не погибла, но получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Ее 11-летний сын не пострадал. Его нашли с бабушкой.

Мотив матери детей пока неизвестен, ее допросят позже, заявили Bild в полиции.