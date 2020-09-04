На телеканале «Россия 1» 3 сентября состоялась премьера фильма журналиста о , произошедшем в 2004 году.

«Как смогли попасть в школу вооруженные до зубов головорезы и почему ее охранял единственный милиционер — безоружная женщина? Как и кто планировал теракт? Что говорит об этом единственный захваченный живым террорист Нурпаши Кулаев? Кто распространяет мифы о том, что в смерти детей террористы не виноваты, и кто действительно стрелял из огнеметов по школе?» — так анонсировали фильм Рогаткина под названием «Беслан». В нем обещали показать «уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей».

Фильм Рогаткина состоит из фрагментов интервью с несколькими десятками участников событий. Значительная его часть посвящена критике версии о том, что большинство погибших заложников были убиты в результате обстрела из гранатометов с крыши соседнего дома, а не при взрывах бомб, заложенных террористами, как утверждается официально. Эту версию первым высказал один из членов парламентской комиссии по расследованию теракта Юрий Савельев — в итоге он отказался поставить подпись под официальным отчетом комиссии по итогам расследования. Комментарии самого Савельева также вошли в фильм.

Беслан Студия Александра Рогаткина

В фильме подчеркивается, что версия Савельева была опровергнута проведенными позднее экспериментами. Автор фильма утверждает, что версию об ответственности спецслужб за гибель людей поддерживали и развивали журналисты и СМИ, «живущие на западные гранты». В частности, он называет имена Аркадия Бабченко и Елены Милашиной.

Еще до премьеры фильм показали в школе № 1, где произошел теракт. Как рассказала изданию «МБХ медиа» председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева, это было сделано по указанию ФСБ — при том, что раньше запрещали показывать в школе расследования о теракте.

«Я спросила администрацию нашего района, почему новые фильмы, когда мы просили показать, не разрешали, а этот фильм показали. Сказали, что это было такое указание Федеральной службы безопасности. Вот как мне сказали, вот так и отвечаю», — сказала Дудиева «МБХ медиа», добавив, что по ее мнению, фильм Рогаткина был создан в противовес фильму «Беслан. Помни» журналиста Юрия Дудя.

Аналогичное мнение высказала журналистка Ольга Алленова, автор книги «Форпост. Беслан и его заложники». «Фильм Дудя посмотрело более 20 миллионов человек. Оставить это так они не могут. Надо было перекрывать. В идеологической войне все средства хороши», — написала Алленова в фейсбуке. Она также привела несколько отзывов жителей Беслана, посмотревших фильм Рогаткина — все они были резко негативными. В частности, фильм называли «издевательством над погибшими и над оставшимися в живых заложниками». В колонке в «Коммерсанте» Алленова также выразила мнение, что государство «делает вид, что Беслана как бы и не было», чтобы не показаться слабым.

Юрий Дудь выпустил трехчасовой фильм «Беслан. Помни» в сентябре 2019 года, в 15-ю годовщину теракта. В фильме журналист высказывал мысль, что если государство допустило ошибки, которые привели к беде, то оно должно окружить максимальной заботой всех, кто пострадал. Среди прочего в фильме упоминалась и версия о том, что взрывы, при которых погибли заложники, могли произойти из-за несогласованных действий спецслужб. Сразу после выхода фильм был подвергнут крайне резкой критике со стороны провластных журналистов. Дудя называли «лицемером», «хайпожором» и «Парфеновым для бедных»; высказывались также призывы блокировать подобные фильмы с помощью закона о фейках, а на их авторов заводить уголовные дела.

Сам Александр Рогаткин также фактически подтвердил версию о том, что на решение снять фильм повлиял выход фильма «Беслан. Помни». «Хотел докопаться до истины. Год назад вышли фильмы Юрия Дудя и „Новой газеты“, авторы которых придерживались альтернативной точки зрения. Они подняли важные вопросы, но почему-то уцепились за ангажированную версию», — сказал Рогаткин в интервью РИА Новости.

Григорий Левченко