По всей России у школ возникли очереди из-за проверки температуры. Вот как это выглядит

Александр Рюмин / ТАСС / Scanpix / LETA

В разных городах России появились огромные очереди у входов в школы из-за того, что у учащихся измеряли температуру тела. Сообщения об этом появились в соцсетях. Судя по опубликованным фотографиям и видео, ученики не соблюдали дистанцию друг с другом.

Пермь

Краснодар

Очередь на входе в одну из школ Краснодара Анелия Галкина

Набережные Челны

Ростов-на-Дону

Калуга

Омск

Здесь очередь выстроилась у Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета.

Тверь

Уфа

В июле Роспотребнадзор утвердил санитарные правила по работе образовательных учреждений во время пандемии коронавируса. В документе сказано, что у всех людей, входящих в учебные заведения, следует измерять температуру тела. В правилах также оговорено, что школы должны минимизировать контакты учащихся, в том числе во время проведения . В Роспотребнадзоре рекомендовали использовать все входы в школы, чтобы избежать скопления детей при проведении термометрии.

О работе школ во время пандемии Новый учебный год уже через две недели — откроются школы и будет новая вспышка ковида? Или не будет? А отправлять детей учиться безопасно?

Соцсети смотрел Александр Бакланов