По всей России у школ возникли очереди из-за проверки температуры. Вот как это выглядит
В разных городах России появились огромные очереди у входов в школы из-за того, что у учащихся измеряли температуру тела. Сообщения об этом появились в соцсетях. Судя по опубликованным фотографиям и видео, ученики не соблюдали дистанцию друг с другом.
Пермь
Краснодар
Набережные Челны
Ростов-на-Дону
Калуга
Омск
Здесь очередь выстроилась у Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета.
Тверь
Уфа
В июле Роспотребнадзор утвердил санитарные правила по работе образовательных учреждений во время пандемии коронавируса. В документе сказано, что у всех людей, входящих в учебные заведения, следует измерять температуру тела. В правилах также оговорено, что школы должны минимизировать контакты учащихся, в том числе во время проведения термометрии. В Роспотребнадзоре рекомендовали использовать все входы в школы, чтобы избежать скопления детей при проведении термометрии.