Из музея в Нидерландах украли картину Франса Хальса стоимостью 15 миллионов долларов. Ее похищают уже в третий раз (но это не рекорд)

Ночью 26 августа из небольшого частного музея в голландском городе Лердам украли картину «Два смеющихся мальчика с кружкой пива» художника Франса Хальса. Воры проникли в музей через заднюю дверь. Сработала сигнализация, но к моменту приезда полиции в музее уже никого не было.

Франс Хальс — представитель так называемого «золотого века» голландской живописи, который пришелся на XVII столетие. Хальс, современник Рембрандта и Яна Вермеера, прославился своими портретами. Он написал, пожалуй, самый известный портрет французского философа Рене Декарта. Художник Винсент Ван Гог, тоже голландец по происхождению, говорил, что в живописи Хальса можно распознать 27 оттенков черного цвета.

Картина «Два смеющихся мальчика с кружкой пива» была написана в 1626 году. Она оценивается в 15 миллионов долларов, заявил голландскому изданию RTL арт-детектив Артур Бранд, которого называют «Индианой Джонсом в мире искусства». Картину похищали уже дважды, в 1988 и 2011 годах. Оба раза — вместе с пейзажем Якоба ван Рейсдала «Вид на лес с цветущей бузиной». После первой кражи полотна разыскали через три года, после второй — через шесть месяцев. В обоих случаях обвиняемых в воровстве нашли и осудили.

После второй кражи музей в Лердаме усилил меры безопасности. «Двух смеющихся мальчиков» и другие ценные работы переместили в отдельный зал, куда можно было попасть только вместе с сотрудником музея. Сейчас музей закрыт на карантин из-за коронавируса. Очередную кражу картины Хальса там комментировать отказались. В полиции пока ничего не могут сказать о возможных похитителях и местонахождении полотна.

Артур Бранд в интервью RTL предположил, что картину Хальса могли украсть по заказу какого-нибудь мафиозного босса. Такие люди иногда покупают краденые произведения искусства, чтобы в обмен на них выторговать себе снижение тюремного срока. В 1990-х такую сделку пытался заключить голландский наркоторговец Кис Хаутман, в 2000-х — итальянский мафиози Рафаэле Империале. Ни у одного из них это не получилось.

По мнению Бранда, «Два смеющихся мальчика» могли стать объектом кражи по двум причинам: это достаточно дорогое полотно и оно было выставлено в небольшом музее, где трудно обеспечить хорошую охрану. Еще одним аргументом могло стать и то, что картину уже дважды крали. «Преступники могли решить, что она ценная и ее сравнительно легко похитить», — считает Бранд.

Для Нидерландов это уже вторая с начала года кража ценного произведения искусства из небольшого музея. В марте в городе Ларен похитили картину Винсента Ван Гога «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной».

Третий случай кражи «Двух смеющихся мальчиков» не является рекордом в мире искусства. «Портрет Якоба де Гейна III», написанный Рембрандтом в 1632 году, похищали четыре раза, а «Гентский алтарь», завершенный Яном и Хубертом ван Эйками в 1432 году, — шесть (по другим данным, семь) раз. Одна из 24 его панелей не найдена до сих пор.

Ольга Корелина