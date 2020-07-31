Памятник «Воинам-разведчикам» в Калининграде, 17 октября 2017 года SeagullNady / Shutterstock.com

Российские власти неоднократно отрицали участие регулярной армии в конфликте на востоке Украины, а о погибших на войне в Сирии рассказывали не всегда. Но фамилии, которые не называет Минобороны, появляются на памятниках жертвам локальных военных конфликтов, которые есть во многих городах России. «Русская служба Би-би-си» обнаружила на этих памятниках несколько фамилий российских военнослужащих, о гибели которых официально не сообщалось.

В Калининграде есть памятник «Воинам-разведчикам» с именами погибших в Чечне, Южной Осетии и Афганистане. Рядом с ними выбиты имена еще четверых офицеров, место гибели которых не указано. Как выяснила «Би-би-си», один из этих четверых — полковник Евгений Велев, погибший 1 августа 2016 года. В этот день в Сирии был сбит российский военный вертолет Ми-8, погибли пять человек: трое летчиков и двое офицеров. И если имена летчиков Минобороны России назвало сразу, то имена офицеров не названы до сих пор. «Би-би-си» предполагает, что Велев был одним из них.

Рядом с фамилией Велева на памятнике в Калининграде выбито имя капитана С. Б. Суслова, погибшего 14 июня 2014 года. В это время на востоке Украины шли бои за Мариуполь. Но где именно погиб офицер, неизвестно. Как пишет «Би-би-си», при жизни он получил медали «За присоединение Крыма» и «За отвагу», а посмертно стал кавалером ордена «Мужества». В 2016 году могилу Сергея Суслова нашли в подмосковном Солнечногорске, где находится центр специального назначения «Сенеж». Его эмблема выбита и на памятнике Суслова.

Рядом с фамилиями Велева и Суслова на калининградском мемориале выбиты еще две — капитана Федчикова, погибшего 14 июля 2014-го, и старшего лейтенанта Василевского, погибшего 31 августа 2014-го. Они были убиты, предположительно, в боях за луганский аэропорт, в которых участвовали в составе частной военной компании «Вагнер», пишет «Би-би-си».

На мемориале «Землякам, погибшим в локальных войнах» в Саратове можно найти фамилии старшего лейтенанта Ключникова Р. Е. и подполковника Иванова В. А. Минобороны не сообщало об их гибели. Из открытых источников «Би-би-си» выяснила, что подполковник Владимир Иванов был посмертно награжден орденом Мужества 4 ноября 2019 года. Награда присвоена за боевые действия в Сирии, рассказал неназванный депутат, который присутствовал на церемонии вручения ордена отцу погибшего. Про Клочникова удалось выяснить лишь то, что он, предположительно, служил в Наро-Фоминске и имел маленького ребенка.

В сводках Минобороны не упоминалось и имя старшего лейтенанта Александра Гуенко, но оно выбито на памятнике погибшим в локальных конфликтах в городе Новопавловск Ставропольского края. Семья Гуенко рассказала «Би-би-си», что он был кадровым военным. В 2016 году, после возвращения из командировки в Сирию, у него обнаружили свиной грипп; офицер умер. Рядом с фамилией Гуенко на памятнике выбиты имена кавалеров ордена Мужества Ивана Архимовича, Павла Харитонова и Романа Колодея. Судя по сообщениям в региональных СМИ и соцсетях, все они были в Сирии в составе ЧВК «Вагнер» и погибли в 2016-2017 годах.

В подмосковном Зарайске стоит памятник «Зарайцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах». На нем упомянут Герой России, старший лейтенант Евгений Трундаев, погибший 15 октября 2014 года. Место его смерти не указано. Но в январе 2020 года украинские СМИ писали о покушении на разведчика батальона «Айдар» Григория Сиваченко, который в 2014 году вычислил на востоке Украины группу российских военнослужащих; в составе этой группы якобы был Трундаев. Служба безопасности Украины заявила, что покушение на Сиваченко организовали спецслужбы России — чтобы отомстить.

В Хабаровске на памятнике «Воинам, погибшим в локальных конфликтах» в феврале 2018 года появилось четыре новых фамилии — Деревицкий Б.А., Гимадиев Р.Р., Колганов А.А. и Чугунов А. В. Рядом выбито «Сирийская Арабская Республика». Хабаровчанин Ренат Гимадиев погиб при обстреле российской авиабазы Хмеймим в Сирии 31 декабря 2017 года. Про обстоятельства его гибели стало известно только после похорон: Минобороны тогда не называло имена погибших. Алексей Колганов, Алексей Чугунов и Богдан Деревицкий тоже погибли в Сирии. И если о месте смерти Деревицкого рассказывали власти Братска, где он похоронен, то место смерти Когланова и Чугунова можно увидеть только в постах его близких в соцсетях — или на мемориале в Хабаровске.

В начале июля в ярославских пабликах появилось сообщение о поиске родственников 33-летнего Александра Грохота — уроженца Ярославля, погибшего в Сирии. Автором сообщения оказалось девушка погибшего; она сказала «Би-би-си», что нашла родных Грохота, и его уже похоронили. Минобороны до сих пор ничего не сообщило о гибели Грохота, а на ярославском памятнике жертвам локальных войн новых имен пока не появилось.

Тактику замалчивания потерь, которую применяет Минобороны, критикуют даже лояльные власти люди, отмечает «Би-би-си». «На мой взгляд, это советское наследие, шпиономания. В нынешнее время такая „секретность“ потеряла смысл, вся информация быстро распространяется через соцсети и местные СМИ. Помимо советских привычек по скрытию всей информации, наверняка есть и некоторое рациональное зерно в сокрытии таких потерь для министерства обороны. Чем меньше потерь на войне, тем успешнее выглядит военная стратегия и борьба с терроризмом: получается, что мы можем „мочить террористов в сортире“ по всему миру, не неся при этом потерь», — высказал мнение Руслан Левиев, основатель .

Пересказала Ольга Корелина