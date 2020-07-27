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Из-за сильного ливня на севере Москвы затопило дороги, переходы и станции метро. Вот как это выглядит
Источник: Meduza
На севере Москвы из-за сильного ливня вечером 27 июля затопило дороги, в том числе крупные магистрали. Об этом в твиттере сообщил Центр организации дорожного движения.
Кроме того, как передает ТАСС, затопило одну из лестниц вестибюля станции Московского центрального кольца «Ботанический сад». НТВ сообщает о потопе на станции «Савеловская».
В погодном центре «Фобос» РИА Новости сообщили, что во время ливня выпало более половины месячной нормы осадков.