Из-за сильного ливня на севере Москвы затопило дороги, переходы и станции метро. Вот как это выглядит

На севере Москвы из-за сильного ливня вечером 27 июля затопило дороги, в том числе крупные магистрали. Об этом в твиттере сообщил Центр организации дорожного движения.

Кроме того, как передает ТАСС, затопило одну из лестниц вестибюля станции Московского центрального кольца «Ботанический сад». НТВ сообщает о потопе на станции «Савеловская».

В погодном центре «Фобос» РИА Новости сообщили, что во время ливня выпало более половины месячной нормы осадков.