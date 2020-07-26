24 июля в Санкт-Петербурге после тяжелой болезни на 83-м году жизни умерла Нина Андреева — генеральный секретарь ЦК незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков, автор знаменитой антиперестроечной статьи «Не могу поступаться принципами».

«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма и ревизионизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях, выдающегося деятеля международного коммунистического движения, мужественной женщины, нашего дорогого друга и товарища», — говорится в сообщении на сайте партии.

Андреева, преподаватель химии в Ленинградском технологическом институте, стала известна после того, как 13 марта 1988 года в газете «Советская Россия» было опубликовано ее письмо, в котором осуждались курс Михаила Горбачева на перестройку, критика социализма и политики Иосифа Сталина. Статья, озаглавленная цитатой из выступления Горбачева, широко обсуждалась в обществе, став символом консервативных сил Советского Союза.

Письмо Андреевой подробно обсуждалось на заседании политбюро ЦК Коммунистической партии СССР. После этого 5 апреля в газете «Правда» вышла ответная статья «Принципы перестройки, революционность мышления и действий», написанная одним из идеологов советских реформ 1980-х годов Александром Яковлевым. В ней он объявил письмо Андреевой «манифестом антиперестроечных сил».

После травли и нападок Андреева ушла из института и возглавила Всесоюзное общество «Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы». В конце 1991 года ее избрали лидером Всесоюзной коммунистической партии большевиков.

«Под руководством Нины Александровны Андреевой Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков своей активной работой в массах добилась разворота общественного сознания к великой личности И.В. Сталина, очистила советскую историю от лжи, фальсификаций, пустых и гнусных наветов на нашего Вождя», — пишут в некрологе представители партии.