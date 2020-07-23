Ritter Sport и Milka уже 10 лет судятся из-за формы шоколадок. Milka считает, что их квадратный шоколад ни в чем не виноват

Daniel Maurer / dpd / Vida Press

Компания Ritter Sport уже почти сто лет выпускает квадратные плитки шоколада, известные во всем мире.

По официальной легенде, такую форму шоколада в 1932 году придумала Клара Риттер, чтобы он «помещался в карман любой спортивной куртки и не ломался, а по весу был бы таким же, как обычная прямоугольная плитка».

В 1993 году Ritter Sport оформила эксклюзивное право на квадратную плитку как «трехмерный товарный знак». Казалось бы, все идет хорошо — более 55 видов шоколада, присутствие на рынках 100 стран, годовой оборот под полмиллиарда евро.

Но тут монополию Ritter Sport на квадратные плитки решил оспорить другой — не менее известный — бренд шоколада. Milka. Тоже из Германии, тоже с вековой историей и традициями. В лиловой упаковке шоколад Milka выпускают с 1901 года, за это время лишь несколько раз менялся дизайн, а с 1970-х все рекламные кампании шоколада строятся на нежности. В 2010 году Milka решила нарушить монополию Ritter Sport и выпустить свой квадратный шоколад. Ritter Sport ожидаемо был против.

Milka через суд потребовала аннулировать патент Ritter Sport на основании нечестной конкуренции. Первый раунд остался за Milka — федеральный патентный суд аннулировал право Ritter Sport на квадратный шоколад. Однако спустя несколько месяцев это решение отменили, и победу уже праздновал Ritter Sport. Тогда Milka обратилась в Верховный федеральный суд. Тот встал на сторону Ritter Sport.

В Германии, пишет BBC News, нельзя зарегистрировать форму как товарный знак, если она придает «существенную ценность». Однако в случае с Ritter Sport, постановил суд, это не так. Покупатели воспринимают квадратную форму шоколада одновременно как индикатор его происхождения и качества. На цену продукта форма плитки не влияет и никакой художественной ценности не несет, постановил Верховный федеральный суд и сохранил за Ritter Sport право на ее «трехмерный товарный знак».

Теперь как минимум в магазинах Германии может быть только один квадратный шоколад — тот самый «Quadratisch. Praktisch. Gut.»