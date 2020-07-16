В Бристоле на месте памятника филантропу-работорговцу поставили статую участницы движения Black Lives Matter. Она простояла сутки

Geoff Caddick / AFP / Scanpix / LETA

В начале июня в Бристоле участники акции против расизма сбросили в реку памятник Эдварду Колстону — предпринимателю, жившему в XVII веке. Колстон пожертвовал состояние на благотворительность, в Бристоле до сих пор сохранились школы, больницы и церкви, построенные на его деньги.

Однако разбогател Колстон, в числе прочего, за счет работорговли, поэтому сторонники движения Black Lives Matter и снесли его памятник, а власти города решили не восстанавливать статую филантропа с сомнительной репутацией.

В Бристоле сбросили в реку памятник филантропу-работорговцу Meduza

Замена статуи Колстона на скульптуру участницы протестного движения не была согласована властями города, и через сутки постамент вновь опустел.

«Я понимаю, что люди хотят самовыражения, но статуя была установлена без разрешения», — написал мэр Бристоля Марвин Риз в твиттере, добавив, что все установленное в обход прописанной в законах процедуры должно быть демонтировано.

Статую участницы Black Lives Matter увезли в один из местных музеев. Власти Бристоля заявили, что создатель памятника Марк Куин может забрать оттуда свою работу или пожертвовать ее музею.

Куин после того, как его работа была установлена на месте памятника Колстону, говорил, что не рассчитывает на то, что статую оставят там навсегда. По словам скульптора, его цель — начать дискуссию о том, как увековечивать людей в памятниках. И установка скульптуры участницы протестного движения на месте памятника филантропу-работорговцу, по словам Куина, — «лишь одна из фраз в этом разговоре».