Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов рассказал о своей службе в удаленной части на Новой Земле. Там нет связи, а еду привозят раз в месяц

В Архангельске 15 июля проходит суд по иску сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, которого в декабре 2019 года отправили служить в удаленную воинскую часть на Новой Земле — Шаведдинов обжалует запрет на использование телефона, а также отправку и получение писем. На заседание суда приехали основатель ФБК Алексей Навальный и его пресс-секретарь, девушка Шаведдинова Кира Ярмыш.

В декабре 2019 года Шаведдинова увезли на допрос в Москве, после чего насильно отправили служить в армии на Новую Землю. Это было сделано через несколько часов после того, как суд отклонил жалобу адвокатов Шаведдинова на незаконность решения военкомата о призыве. В ФБК настаивали, что к тому времени успели подать в суд новую жалобу — и что в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» до ее рассмотрения Шаведдинова не должны были забирать в армию. До середины марта 2020 года Руслан Шаведдинов служил в части 23362, после чего его перевели на отдаленный пост, где нет мобильной связи.

Как рассказал Шаведдинов, он вместе с еще четырьмя сослуживцами живет в строении, по форме напоминающем большую бочку — рядом с ним ничего нет, кроме вертолетной площадки. Ближайший населенный пункт находится в 270 километрах. За водой приходится ходить к реке за два километра, а еду раз в месяц привозит вертолет. По словам Шаведдинова, в последние дни туда регулярно приходит белый медведь.

«Меня туда законопатили, потому что там нет связи. Вообще. Чтобы я никак не мог ни с кем общаться, вести какую-либо деятельность», — заявил Шаведдинов, добавив, что «все командование понимает, что это ссылка».

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Как пишет «Медиазона», из материалов, представленных суду, стало известно, что Шаведдинова направили в эту часть в марте по личному приказу генерал-майора Игоря Чуркина, заместителя командующего 45-й армии ВВС и ПВО. До этого Шаведдинов служил в другой части на Новой Земле — там у него была возможность раз в неделю звонить родственникам.

Обновлено. Архангельский гарнизонный военный суд отклонил иск Шаведдинова об ограничении его права на связь во время военной службы.

Григорий Левченко