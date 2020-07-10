Мэр Сеула покончил с собой после обвинений в домогательствах. Он защищал права женщин и поддерживал движение #MeToo

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9 июля в Сеуле нашли мертвым 64-летнего мэра города Пак Вон Суна. Его тело было обнаружено на севере города, на лесистом склоне горы Пугаксан возле древних ворот в Сеул. Причина смерти Пак Вон Суна будет названа после вскрытия, но полиция заявила об отсутствии свидетельств того, что политик был убит. Предполагается, что это было самоубийство.

Тело Пак Вон Суна нашли около полуночи — примерно через семь часов после того, как дочь мэра Сеула заявила о его исчезновении. Она сказала, что отец ушел утром, «оставив что-то похожее на завещание», а его телефон выключен. В поисках мэра участвовали более 700 полицейских и девять поисковых собак, также были задействованы шесть дронов.

Ночью возле больницы, куда доставили тело Пак Вон Суна, собрались сотни сторонников мэра. Они кричали «Вставай, Пак Вон Сун», «Мы любим тебя», «Прости нас». Соболезнования в связи со смертью политика выразила правящая Демократическая партия Кореи, членом которой он был, и некоторые оппозиционные партии. Церемония прощания с Пак Вон Суном продлится пять дней.

За день до смерти мэра Сеула обвинили в домогательствах. Он не упомянул об этом в прощальной записке

Как сообщил корейский телеканал SBS, 8 июля бывший секретарь Пак Вон Суна заявила в полицию о домогательствах. Она утверждала, что мэр не раз позволял себе «неподобающие жесты» на работе — в том числе просил обнять его, когда они находились в спальне, примыкающей к его офису. Также он присылал ей селфи в нижнем белье и «непристойные комментарии». В доказательство женщина приложила переписку в телеграме. Она добавила, что является не единственной жертвой домогательств мэра.

Полиция подтвердила, что на Пак Вон Суна было подано заявление о преступлении, но отказалась раскрывать подробности.

Знал ли мэр о жалобе в полицию, неизвестно, но в день смерти он взял больничный и отменил все встречи. После его смерти власти Сеула с согласия его семьи обнародовали прощальную записку, которую он оставил дома. «Я прошу у всех прощения. Я благодарен всем людям, с которыми делил свою жизнь. Мне жаль, что я причинил боль своей семье. Пожалуйста, кремируйте меня и развейте пепел над могилами моих родителей. Прощайте», — говорилось в записке. Обвинения в домогательствах там не упоминались.

Вероятно, полиция закроет дело против Пак Вон Суна, как обычно происходит в случае смерти подозреваемого или обвиняемого. Но некоторые оппозиционные политики уже призвали довести расследование до конца. В интернете появилась петиция с требованием отменить пятидневную церемонию прощания с Пак Вон Суном и расследовать обвинения против него; она набрала 120 тысяч подписей за первые несколько часов.

В 1990-х годах Пак Вон Сун был юристом и выиграл первое дело о домогательствах в истории страны

Пак Вон Сун был шестым ребенком в небогатой крестьянской семье. Он поступил в престижный Сеульский университет, но в 1975 году был исключен и арестован на четыре месяца за участие в политической деятельности. Он получил диплом юриста в другом университете и стал работать прокурором, но вскоре переквалифицировался в адвоката и стал защищать политических активистов. Также Пак Вон Сун был в числе основателей одной из самых авторитетных неправительственных организаций в Южной Корее.

В 1990-х Пак Вон Сун представлял интересы ассистентки преподавателя Сеульского университета, которая обвиняла руководителя в отказе продлить с ней контракт после того, как она отвергла его домогательства. Это было первое подобное дело в истории Южной Кореи. Пак Вон Сун выиграл его и помог клиентке добиться компенсации. Он также защищал права «женщин для утешения» — кореянок, которые вынуждены были работать в японских борделях во время Второй мировой войны.

В последние годы Пак Вон Сун был одним из самых влиятельных корейских политиков и получил репутацию борца с экономическим неравенством. Его избрали на пост мэра Сеула в 2011 году, а в 2018 году он стал первым человеком, выигравшим выборы мэра в третий раз. В 2017 году он поддержал протесты против президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которая в итоге была арестована по обвинению в коррупции и приговорена к 25 годам тюрьмы. В 2020 году он успешно справился с коронавирусом: в 10-миллионном Сеуле выявили только 1390 случаев заражения.

Пак Вон Суна считали потенциальным кандидатом на президентских выборах 2022 года. У него остались жена, сын и дочь.

За последние годы обвинения в домогательствах и насилии были выдвинуты против многих влиятельных корейцев

В Южной Корее — стране, где мужчины занимают ключевые руководящие посты, — в последние годы набрало силу движение против сексуального насилия #MeToo. Женщины выступали с обвинениями против театральных и религиозных деятелей, спортивных функционеров, профессоров и политиков. Многие из них принесли извинения и оставили свои посты, некоторые были осуждены.

Мэр Сеула стал третьим высокопоставленным членом Демократической партии, обвиненным в сексуальных домогательствах или насилии: в апреле 2020 года из-за этого уволился мэр города Пусан, а в 2018 году оставил свой пост и получил тюремный срок губернатор провинции Чхунчхон-Намдо.

В прошлом Пак Вон Сун публично называл себя феминистом, выступал за гендерное равенство и выражал поддержку женщинам, которые рассказали о пережитом насилии.

В Южной Корее очень высок процент самоубийств. В 2009 году покончил с собой бывший президент страны

Южная Корея входит в число стран с самым высоким процентом самоубийств. По официальным данным, в 2018 году этот показатель в стране составил 26,6 на 100 тысяч человек. По данным министерства здравоохранения Южной Кореи, мужчины совершают самоубийства в два раза чаще женщин, а для 80-летних риск суицида в четыре раза выше, чем для 20-летних.

Самоубийства известных людей, в том числе политиков, в Южной Корее случаются регулярно. В 2009 году покончил с собой бывший президент страны Но Му Хен, которого заподозрили в коррупции. В 2018 году аналогичные подозрения стали причиной суицида популярного либерального политика, члена парламента Но Хвечхана.

Ольга Корелина