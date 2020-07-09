Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун, об исчезновении которого несколько часов назад заявила его семья, обнаружен мертвым в северной части города. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на полицию.

Причины смерти Пак Вон Суна не сообщаются.

Об исчезновении мэра заявила его дочь — она сообщила полиции, что Пак Вон Сун выключил телефон после выхода из дома и оставил сообщение, из которого можно было сделать вывод, что он делает это по собственной воле.

Пак Вон Сун руководил Сеулом с 2011 года, он являлся одним из самых влиятельных политиков Южной Кореи. Считалось, что он может стать кандидатом в президенты страны от либералов на выборах 2022 года.