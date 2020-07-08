«Сложные проблемы растворяются в слепой моральной уверенности» Писатели и ученые выступили против «атмосферы нетерпимости», которую порождает борьба за гражданские права

Yui Mok / PA / Scanpix / LETA

Писатели, журналисты и ученые написали открытое письмо, в котором предостерегли от создания «атмосферы нетерпимости» в условиях кампании за расовую и социальную справедливость, развернувшуюся во многих странах мира. Письмо, которое опубликовано в журнале Harperʼs Bazaar, подписали более 150 человек. В их числе писатели Джоан Роулинг, Салман Рушди и Маргарет Этвуд, лингвист и политический публицист Ноам Хомский, философ и политолог Фрэнсис Фукуяма, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, защитница гражданских свобод Надин Строссен, шахматист и политик Гарри Каспаров, джазовый музыкант Уинтон Марсалис.

Авторы обращения, приветствуя движение за гражданские права, выразили свою обеспокоенность по поводу того, что оно может породить и уже порождает новые примеры цензуры и самоцензуры.

«Свободный обмен информацией и идеями, источник жизненной силы либерального общества, сокращается ежедневно. В то время как мы привыкли ждать этого от правых радикалов, в нашей собственной среде распространяется цензура, нетерпимость к противоположным взглядам, мода на шейминг и остракизм, а также стремление растворять сложные проблемы в слепой моральной уверенности», — отмечается в письме.

Авторы письма выражают обеспокоенность по поводу все чаще звучащих призывов «к скорому и суровому наказанию за предполагаемые слово- и мыслепреступления». Журналистам запрещают писать на некоторые темы, преподавателей преследуют за цитирование литературных текстов в учебных классах, а руководителей организаций увольняют за неловкие ошибки, говорится в письме.

«Мы отказываемся от ложного выбора между справедливостью и свободой, которые не могут существовать друг без друга. Как писателям нам нужна культура, которая оставляет пространство для экспериментов, риска и даже ошибок. Нам необходимо сохранить возможность не соглашаться друг с другом, когда это вызвано честными намерениями, без тяжелых профессиональных последствий. Если мы сами не защитим самое главное, от чего зависит наша работа, нам не стоит ожидать, что общество или государство защитят его для нас», — заключают авторы письма.

Томас Чаттертон Уильямс New America / Flickr (CC BY 2.0)

Работа над письмом началась около месяца назад по инициативе писателя и критика Томаса Чаттертона Уильямса. В беседе с The New York Times он упомянул недавние события, побудившие его к этому — вынужденный уход членов Национального общества книжных критиков из-за попавшей в СМИ личной переписки, в которой критиковали письмо в поддержку , случай в Поэтическом фонде, когда руководству пришлось уволиться из-за некорректного тона аналогичного письма, а также увольнение системного аналитика за твит об исследовании, показывающем, что протесты после убийства Мартина Лютера Кинга негативно повлияли на рейтинги Демократической партии, что привело к победе республиканца Ричарда Никсона на президентских выборах.

Уильямс отметил, что письмо подписали люди разного происхождения и вероисповедания, разного возраста и сексуальной ориентации, левых и правых взглядов. «Мы не какая-то кучка старых белых мужчин», — сказал Уильямс.

Григорий Левченко