На спорной территории в Гималаях подрались китайские и индийские пограничники. Никто не хочет войны, но не менее 20 человек уже погибли

Индийские военные на границе в Ладакхе Farooq Khan / EPA / Scanpix / LETA

На границе Индии и Китая в результате стычки погибли несколько десятков солдат. Власти двух стран обвиняют в провокациях друг друга, но при этом и в Пекине, и в Дели подчеркивают, что намерены не допустить обострения конфликта.

Инцидент, который привел к гибели военных, произошел в Ладакхе, области на западе Гималаев. Граница между Индией и Китаем в этом регионе находится в труднодоступной необитаемой горной местности на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря.

Споры о границе уходят корнями в XIX век, а сейчас они, скорее, стали элементом длительной борьбы двух стран за влияние в регионе. Некоторые участки границы до сих пор официально не демаркированы: в 1962 году после , приведшего к гибели двух тысяч человек, стороны договорились о временной линии разграничения, которая с тех пор де-факто стала границей, а о ее официальном утверждении ведутся переговоры. Из-за отсутствия формально зафиксированной границы время от времени возникают стычки между пограничниками и военными, но уже несколько десятков лет они не приводили к гибели людей.

Нынешнее обострение конфликта началось в первой половине мая — за месяц произошло несколько рукопашных конфликтов, в которых более 100 военнослужащих получили ранения. Обострение произошло на фоне недавно начавшихся работ по улучшению приграничной инфраструктуры на индийской стороне, против чего выступал Китай: в случае реального конфликта эта инфраструктура позволит Индии оперативно перебросить на границу усиленные отряды военнослужащих и вооружение.

Стычка, закончившаяся гибелью военнослужащих, произошла в ночь на 16 июня. В рукопашной схватке с применением камней и палок участвовали более сотни солдат — оружие при этом, по имеющимся данным, не применялось. В результате погибли 20 индийских военнослужащих: трое непосредственно в ходе конфликта, еще 17 умерли позднее от полученных травм и обморожений. Индийские СМИ также утверждали, что погибли 43 китайца — в самом Китае подтвердили информацию о факте потерь, но не привели число погибших или раненых.

Индия возложила ответственность за произошедшее на Китай, объявив его в попытке «в одностороннем порядке нарушить статус-кво». Пекин, в свою очередь, заявил, что конфликт произошел из-за того, что индийские солдаты пересекли линию фактического разграничения.

При этом стороны в очередной раз подчеркнули, что не хотят продолжения конфликта — китайский МИД заявил, что обстановка на границе в целом «стабильная и контролируемая», а премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил надежду, что «разногласия с Китаем не приведут к конфликту». Представители военного командования в районе границы начали новый этап переговоров.

Предыдущий конфликт произошел в 2017 году Индия и Китай поссорились из-за ремонта дороги. Дело дошло до стягивания войск к границам Конфликт в Гималаях длился больше двух месяцев

Григорий Левченко