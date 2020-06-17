Двухлетняя девочка из Москвы умерла от воспалительного синдрома, связанного с COVID-19 и похожего на болезнь Кавасаки РИА Новости называет это первым подобным случаем в городе

В Москве от нового заболевания, связанного с коронавирусом, умерла двухлетняя Маруся Паршикова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на маму девочки Анну Паршикову.

«У нее кровь стекала в желудок». Синдром Кавасаки или COVID-19? Интервью мамы, потерявшей ребенка TOK

18 мая Марусю доставили в Морозовскую детскую больницу. У нее была высокая температура, опухли лимфоузлы, появилась сыпь. У девочки обнаружили антитела к коронавирусу. Она умерла в реанимации 23 мая.

По словам матери, врачи назвали причиной смерти Кавасаки-подобную болезнь, которая была вызвана коронавирусом и привела к обширному поражению внутренних органов (ранее родители девочки писали в фейсбуке, что она умерла от самой болезни Кавасаки).

Паршикова считает, что людей надо предупредить об опасности, грозящей их детям. «На днях по ТВ сказали, что в Москве нет ни одного ребенка с этим синдромом. Я была в ужасе. Вместо того чтобы предупредить родителей, дезинформируют многомиллионную аудиторию. Это преступление. Даже сейчас в Морозовской больнице есть дети с этим диагнозом. Мне пишут сотни людей, я рассказываю им о симптомах дочери и, конечно, советую обратиться за помощью — ведь я ни в коем случае не врач».

Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников заявил РИА Новости, что Кавасаки-подобная болезнь (другое название «мультисистемный воспалительный синдром») — это ассоциированное с COVID-19 детское заболевание, которое мировое врачебное сообщество обнаружило весной.

Оно развивается через 1-6 недель после перенесенного COVID-19. Для него характерны как признаки болезни Кавасаки (лихорадка, изменения слизистых, отек, конъюнктивит, увеличение лимфоузлов, сыпь), так и специфические симптомы (снижение артериального давления, понос, рвота, головные боли). Мультисистемный воспалительный синдром поражает в основном детей 9-10 лет, в то время как средний возраст пациентов с болезнью Кавасаки — 2 года.

Врачи уже разработали протоколы диагностики и лечения мультисистемного воспалительного синдрома, заявил Овсянников. По его словам, за время пандемии в Морозовскую больницу поступили 13 детей с таким заболеванием, большинство из них выздоровели. РИА Новости пишет, что Маруся Паршикова стала первым ребенком в Москве, умершим от новой болезни.

Ранее о смерти девочки сообщали ютьюб-канал ТОК и благотворительная организация «Русфонд».

Пересказала Ольга Корелина