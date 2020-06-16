В Дижоне четыре дня продолжаются беспорядки из-за конфликта выходцев из Чечни и Северной Африки. На улицах стрельба, есть пострадавшие

Полицейские возле сгоревшего фургона в районе Грезиль в Дижоне, 15 июня 2020 года Philippe Desmazes / AFP / Scanpix / LETA

Полиция Франции решила направить дополнительные силы в город Дижон в Бургундии на востоке страны из-за беспорядков, возникших на фоне противостояния двух этнических группировок — выходцев из Чечни и Северной Африки.

Как сообщил телеканал France Info, волнения начались вечером 12 июня, когда в центре Дижона собрались десятки выходцев из Чечни. Люди, вооруженные бейсбольными битами, металлическими прутьями, ножами, отвертками и молотками, напали на кальян-бар Le Black Pearl («Черная жемчужина»), популярный среди местных жителей. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать их. Никого не задержали. Пострадали 10 человек, некоторые получили серьезные травмы.

Выходцы из Чечни, по данным журналистов, прибыли в Дижон, чтобы разобраться с группой наркоторговцев из Северной Африки из дижонского района Грезиль после того, как 10 июня в городе избили 16-летнего чеченца. Во время избиения ему сказали: «Мы оставим тебя в живых, чтобы передал своим — так будет с каждым». Состояние пострадавшего подростка оценивают как тяжелое.

По данным французских властей, чеченская диаспора через соцсети призывала отомстить за пострадавшего. По словам одного из чеченцев, в город прибыли выходцы из Чечни, которые последнее время жили во Франции, Бельгии и Германии.

В ночь на 14 июня в Дижоне прошла встреча представителей двух конфликтующих групп. Во время нее кто-то открыл стрельбу по автомобилю. В ту же ночь в квартале Грезиль один человек получил огнестрельное ранение.

В ночь на 15 июня в районе Грезиль заметили десятки чеченцев, вооруженных металлическими прутьями. Журналисты France Info отметили, что они были вежливы при общении с прессой. Один из них рассказал, что главная цель чеченцев — это наркоторговцы. «Нас оскорбили, избили одного из наших, поэтому мы здесь для того, чтобы их избить», — сказал он, оговорившись, что чеченцы не собираются никого убивать.

Ожидалось, что в ночь на 15 июня между чеченской диаспорой и выходцами из Северной Африки состоится встреча, но банда наркодилеров на нее не пришла. Чеченцы на этот раз ни на кого не нападали. Вместо этого они патрулировали улицы на десятках автомобилей, чтобы обеспечить безопасность местных чеченцев.

О третьей ночи противостояния в Дижоне France 3 Bourgogne-Franche-Comté

Вечером в понедельник, 15 июня, в районе Грезиль вновь начались беспорядки. Люди стреляли в воздух и по камерам видеонаблюдения, поджигали автомобили и мусорные баки. В итоге полиция разогнала их. В соседнем городе Шенов в тот же вечер подожгли 18 автомобилей.

На этот раз к случившемуся не были причастны выходцы из Чечни — погромы устроили местные жители, сообщили в правоохранительных органах. Прокуратура начала расследование дела о покушении на убийство и подстрекательстве к насилию.

LeHuffPost

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