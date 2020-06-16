Долгожданная «Лига справедливости» в режиссерской версии Зака Снайдера выйдет в 2021 году — фанаты вселенной DC ликуют. Пока весь мир ждет премьеру, можно вспомнить историю главных героев вселенной DC. С разрешения издательства «Азбука» «Медуза» публикует фрагмент книги «Вселенная DC. Rebirth. Бэтмен. Detective Comics. Книга 1. Восстание бэтменов» (автор — Джеймс Тайнион IV, художник — Эдди Барроуз, перевод Валентины Козыревой). С линейки Detective Comics началась жизнь важнейшей вселенной DC, именно в ней в 1939 году впервые появился сам Бэтмен. В 2016-м серию перезапустили, изменив сюжет и истории героев. «Восстание бэтменов» — одна из обновленных частей Detective Comics. По сюжету кто-то, выдающий себя за Бэтмена, начинает охоту на супергероев. Бэтмен решает создать спецотряд, который будет бороться с неведомым противником — его возглавляет Бэтвумен. Кто и как оказывается в нем — читайте во фрагменте.











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