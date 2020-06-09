Больница Цзиньинтань в Ухани, 10 января 2020 года Getty Images

Авторы исследования получили 111 спутниковых снимков Ухани и с их помощью проанализировали число автомобилей на парковках возле шести городских больниц с января 2018 по май 2020 года, а также изучили историю запросов в китайском поисковике Baidu за тот же период.

Исследователи заметили, что с августа по декабрь 2019 года число автомобилей на парковках у больниц постепенно увеличивалось. Кроме того, примерно за три недели до зафиксированной вспышки коронавируса в Baidu значительно выросло число запросов «кашель» и «диарея».

Парковка больницы Тянью в Ухани. A — октябрь 2018 года, B — октябрь 2019 года, C — февраль 2020 года Harvard University

Авторы исследования резюмировали, что не могут подтвердить прямую связь замеченных ими фактов с коронавирусом, но отметили, что собранные данные подтверждают гипотезу о возникновении новой инфекции до того, как ее официально обнаружили на уханьском рынке морепродуктов.

«Чтобы до конца понять, что произошло в Ухани и как вспышки заболеваний появляются и распространяются в популяции, нужно еще много исследований. Так что [наша работа] — это просто еще одно доказательство», — заявил ABC News руководитель исследования, профессор медицинской школы Гарвардского университета Джон Бронштейн.

Ученые из США и Великобритании, опрошенные ABC News и Reuters, назвали научную работу коллег интересной, но отметили, что в ней нет достаточно сильных аргументов, чтобы доказать связь между загруженностью больничных парковок, запросами в Baidu и распространением COVID-19. Китайские власти раскритиковали исследование, назвав его поверхностным, пишет The Guardian.

К научной работе действительно есть вопросы. Во-первых, ее авторы сами признали, что столкнулись с проблемами при анализе спутниковых снимков, в том числе из-за облачной погоды и небоскребов в Ухани. Во-вторых, непонятно, почему они из всех симптомов COVID-19 выбрали только кашель (встречается в 59% случаев) и диарею (13% случаев), проигнорировав более частные проявления заболевания, в частности, повышенную температуру (99% случаев) и утомляемость (70% случаев). В-третьих, выводы авторов исследования о распространении коронавируса с начала осени 2019 года не согласуются с данными генетических исследований, которые датируют первое заражение октябрем-ноябрем 2019 года.

Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения о появлении нового вируса в Ухани 31 декабря, а передачу инфекции от человека к человеку подтвердили только 20 января.

Президент США Дональд Трамп и члены его администрации неоднократно обвиняли власти Китая в том, что они слишком поздно сообщили о COVID-19 и недооценили опасность заболевания.

В мае Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о расследовании международной реакции на пандемию COVID-19. В документе не упоминается Китай и нет призыва выяснить происхождение вируса.

Ольга Корелина, Александр Ершов