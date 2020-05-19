Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о расследовании международной реакции на пандемию COVID-19

Участники 73-й поддержали резолюцию, в которой говорится о необходимости проверить, какие меры разные страны мира приняли в ответ на пандемию коронавируса.

Резолюция призывает как можно скорее провести «беспристрастную, независимую и всестороннюю оценку» международной реакции на COVID-19. В документе не упоминается Китай и нет призыва выяснить происхождение вируса.

Ни одна из стран — членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не высказала возражений по поводу резолюции. Документ был внесен Евросоюзом при поддержке еще более 100 государств.

Китай одобрил проведение расследования, но только после окончания пандемии, пишет CNN.

Распространение коронавируса началось в Китае в конце 2019 года. Власти страны заявили, что инфекция имеет естественное происхождение. ВОЗ придерживается такого же мнения. Организация считает, что вирус передался человеку от летучих мышей, а не был создан или изменен в лаборатории.

Власти США выдвигали версию о том, что коронавирус мог случайно «сбежать» из Института вирусологии в китайском городе Ухань. О существовании доказательств в пользу этой версии заявляли, в частности, президент США Дональд Трамп и глава Госдепартамента США Майк Помпео.