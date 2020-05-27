За фальсификацию доказательств по уголовным делам в России осудили 53 человек за год. Реальные сроки получили всего пятеро Главное из доклада «Зоны права»
Адвокат Максим Никонов, сотрудничающий с правозащитным проектом «Зона права», подготовил доклад (.pdf) о том, как в России фальсифицируют доказательства по уголовным делам и результаты оперативно-розыскной деятельности. В рамках исследования он проанализировал данные российских судов по таким делам и информацию от юристов, сотрудничающих с «Зоной права».
В официальной судебной статистике есть сведения о крайне незначительном количестве дел, возбужденных по статье о фальсификации уголовных дел. Никонов связывает это с тем, что доказательства фабрикуют под контролем человека, который контролирует ситуацию по делу и обладает ресурсами, чтобы помешать найти и доказать фальсификации. Кроме того, обычно фальсификации находят при рассмотрении дел в судах, но зачастую дела рассматривают в особом порядке, не исследуя доказательства. В разные годы в России так рассматривали от 55% до 70% уголовных дел. Также на это влияет лояльное отношение судов к таким фальсификациям, как дублирование показаний свидетелей или добавление в протоколы допроса «нужных» фраз, переиначивающих сказанное.
Как фальсифицируют доказательства
Правоохранительные органы фальсифицируют доказательства, подбрасывая людям наркотики, оружие или патроны. По словам автора доклада, эти методы есть в практике, поскольку судьи считают изъятие таких вещей у конкретного человека подтверждением того, что они принадлежат именно этому человеку. При этом известны случаи, когда уголовные дела в отношении подозреваемых прекращались либо они были оправданы, а силовиков привлекали к уголовной ответственности. Так, например, произошло в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Автор доклада рекомендует тем, кто столкнулся с подобными фальсификациями, использовать правовую позицию Европейского суда по правам человека по делу «Борисов против России», — если правоохранительные органы уже какое-то время контролировали человека, а досмотр провели спустя некоторое время после задержания.
Но чаще всего правоохранительные органы, судя по статистике приговоров российских судов, не инсценируют преступления, подбрасывая запрещенные предметы, а подделывают процессуальные документы. Среди самых распространенных случаев автор доклада выделяет следующие:
- оформление протокола следственного действия без его проведения;
- имитация следственного действия, например, проведение осмотра места происшествия не там, где произошло преступление, а в похожем месте;
- внесение в протокол проведенного следственного действия сведений о человеке, который в нем не участвовал, например, данных о понятых;
- составление протоколов допросов вымышленных свидетелей;
- полная или частичная замена протокола о следственном действии на данные с ложными сведениями;
- подделка показаний подозреваемых, потерпевших, свидетелей, понятых, а также ответов операторов сотовой связи или заключений экспертов.
Как наказывают за фальсификации
В анализе учтены данные по 2, 3 и 4 частям статьи 303 Уголовного кодекса о фальсификации доказательств. По всем составам преступлений в 2019 году российские суды вынесли обвинительные приговоры 53 людям, большинство из них получили условные сроки.
За фальсификацию доказательств по делам о преступлениях небольшой или средней тяжести в 2019 году обвинительные приговоры вынесли 28 людям: 22 из них получили условный срок, двоих приговорили к ограничению свободы, а четверых освободили от наказания. К реальному лишению свободы не приговорили никого. В докладе отмечается, что еще 18 дел, возбужденных по части 2 статьи 303 УК, прекратили по нереабилитирующим основаниям, а одного человека оправдали.
При этом в 2018 году по нереабилитирующим основаниям прекратили 10 уголовных дел, возбужденных по части 2 статьи 303 УК — это четверть всех дел, дошедших в том году до суда. Их прекратили с назначением судебного штрафа, после выплаты которого у людей не будет судимости. Автор доклада подчеркивает, что дела прекращали с назначением судебного штрафа в том числе в случаях фальсификаций по нескольким уголовным делам.
За фальсификацию дел о тяжких или особо тяжких преступлениях за год обвинительные приговоры вынесли 22 людям: 17 человек осудили условно, еще четверо получили реальные сроки, одного человека освободили от наказания. Еще одного человека оправдали. За фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности осудили троих: один получил реальный срок, второй — условный, а третий — штраф.