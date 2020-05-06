Полиция Канады в День «Звездных войн» задержала девушку в костюме штурмовика. Из-за пластикового бластера в ее руках

Утром 4 мая, в , полицейские в канадском городе Летбридж в провинции Альберта задержали 19-летнюю девушку в костюме имперского штурмовика из космической саги Джорджа Лукаса. Об этом сообщает канадский телеканал CTV News.

На видео, снятом очевидцами, показано, что перед задержанием молодая женщина по имени Эшли ходила в костюме штурмовика и с пластиковым бластером возле ресторана Coco Vanilla Galactic Cantina, в котором она работает. Прибывшие на место полицейские наставили на нее оружие, потребовали бросить бластер и лечь на землю. Девушка утверждает, что из-за костюма не слышала слов полицейских. Она встала на колени, а спустя время оказалась на земле (из видео неясно, как это произошло). Запись заканчивается тем, что полицейские увозят Эшли в своей машине. Владелец ресторана Брэд Уэйлен заявил, что полицейские сбили женщину с ног, из-за чего она травмировала нос.

Storm trooper arrested on May 4 2020 in Canada guns drawn. Deiby Corleoni

В полиции Летбриджа объяснили, что в то утро получили два сообщения о человеке в костюме штурмовика, который держал в руках огнестрельное оружие. Прибыв на место, сотрудники вынудили женщину бросить оружие, но затем, сказано в сообщении полиции, она не выполнила требование лечь на землю. Задержанная получила легкую травму, но ей не понадобилась медицинская помощь, отмечается в сообщении. Оружие оказалось поддельным, признали в полиции. При задержании женщина рассказала, что своим костюмом хотела привлечь внимание к своему заведению, в котором она работает. Ей не стали предъявлять обвинение. Руководство полиции начало служебное расследование случившегося.

Девушку в костюме штурмовика и с пластиковым бластером задержали спустя почти две недели после того, как в Канаде произошло самое массовое убийство в истории страны. 18-19 апреля 51-летний стоматолог Гэбриел Уортман в течение 12 часов убил 22 человека в провинции Новая Шотландия.

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Александр Бакланов