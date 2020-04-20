Самое массовое убийство в истории Канады Стоматолог в полицейской форме убил 16 человек и полдня скрывался от полиции

Сотрудники Королевской канадской конной полиции готовятся к задержанию подозреваемого, 19 апреля 2020 года Tim Krochak / The Canadian Press / PA Images / Scanpix / LETA

В канадской провинции Новая Шотландия убиты 16 человек. Около 22 часов 18 апреля 51-летний стоматолог Гэбриел Уортман, одетый в форму полиции, застрелил несколько человек в небольшом городе Портапик (100 километров от Галифакса, административного центра провинции). Полицейские нашли тела погибших в одном из домов и возле него. По данным полиции, это было первое место преступления, затем последовали еще несколько нападений — они были совершены на расстоянии не менее 50 километров друг от друга. «Серьезное преступление» произошло в деревне Шубенакади, отметили в полиции. Очевидцы рассказали, что видели там горящую полицейскую машину. Жители провинции также сообщили, что в нескольких домах произошли пожары. По словам очевидцев, Уортман поджег свой дом и несколько других зданий, а затем открыл огонь по людям, выбегавшим на улицу.

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Полиция 14 часов искала подозреваемого. Местных жителей призывали оставаться в своих домах и держать двери запертыми, а также избегать районов, где был замечен Гэбриел Уортман. В полиции отмечали, что преступник одет в форму Королевской канадской конной полиции и ездит на автомобиле, напоминающем полицейскую машину, но он не работает полицейским. Уходя от преследования, Уортман сменил один автомобиль на другой. Около полудня 19 апреля полиция сообщила, что задержала подозреваемого на оживленном шоссе в районе автозаправочной станции в Энфилде (35 километров от Галифакса), а спустя несколько часов объявила, что тот погиб в перестрелке с полицейскими.

В полиции считают, что преступник сначала убивал знакомых, а затем — случайных людей. Один из знакомых Уортмана сообщил изданию The Globe and Mail, что тот пытался напасть на него, но ему удалось спрятаться. «Он не убивал своих врагов, он убивал своих друзей», — рассказал мужчина, не называя своего имени. Издание также пишет, что преступник в образе офицера остановил на шоссе автомобиль и застрелил находившихся в нем людей. Мотив нападавшего пока неизвестен, но участники расследования сомневаются, что дело связано с терроризмом. В полиции считают, что Уортман действовал один.

Погибших может быть больше, допустили в полиции. Спустя 18 часов после первых сообщений о стрельбе полиция сообщила, что число погибших выросло до 10 человек, спустя еще несколько часов — до 16 человек. Среди них — сотрудница полиции Хайди Стивенсон и учительница Лиза Маккалли. Известно, что ранены как минимум два человека, в том числе офицер полиции.

Гэбриел Уортман — стоматолог, занимавшийся зубным протезированием, пишет Associated Press со ссылкой на сайт общества зубных протезистов Новой Шотландии (сейчас не доступен). Он жил в Портапике, где произошли первые убийства, и в Галифаксе. Уортман руководил двумя стоматологическими клиниками в Дартмуте и Галифаксе (города расположены рядом). В 2014 году СМИ сообщали, что Уортман бесплатно поставил зубные протезы женщине, излечившейся от рака, которая не могла себе их позволить. Знакомые Уортмана сообщили, что тот еще подростком увлекался оружием. Один из его клиентов рассказал, что тот на аукционах покупал подержанные полицейские машины, другой назвал Уортмана веселым и спокойным человеком. Соседи Уортмана сообщили, что у него были проблемы с алкоголем, а из-за пандемии COVID-19 его бизнес закрылся. По данным CBC, Уортман владел по меньшей мере пятью объектами недвижимости в Дартмуте и Портапике.

Убийство в Новой Шотландии стало самым массовым в истории Канады. До этого самым массовым считалось убийство 14 женщин в Политехническом университете Монреаля, совершенное в 1989 году. 25-летний Марк Лепин, совершивший это преступление, покончил с собой. После того случая, как отмечает AP, власти Канады ужесточили правила получения огнестрельного оружия. В Канаде редко происходят массовые убийства. Премьер-министр страны Джастин Трюдо, говоря об убийстве в Новой Шотландии, назвал случившееся «ужасной ситуацией» и выразил соболезнования семьям погибших.

Александр Бакланов