Глава города Усть-Кут обвинил группу чиновников в том, что они пытались поджечь лес. Их поймали на месте пожара с канистрами бензина

Кирилл Шипицин / ТАСС / Scanpix / LETA

Вечером 28 апреля в Иркутской области в труднодоступной части Усть-Кутского района местные жители задержали в тайге четверых чиновников районной администрации, сообщило издание «Усть-Кут24». Среди задержанных оказался первый замглавы района Михаил Барс. При чиновниках нашли три канистры с бензином.

В задержании участвовал глава города Усть-Кут Александр Душин, сообщают «Тайга.Инфо» и «Байкал24». В администрации Усть-Кута подтвердили РИА Новости, что Душин и его рабочие задержали чиновников на территории его фермерского хозяйства.

«Усть-Кут24» опубликовал пять видео с общим названием «Усть-Кутские чиновники поджигают леса». На записях группа мужчин стоит перед большой аэролодкой. В лодке сидят Михаил Барс с ссадинами на лице и пресс-секретарь районной администрации Екатерина Анисимова. По словам людей на видео, перед задержанием мужчина «бегал поджигал», после чего «мордой упал о бревно», а женщина упала в воду. Еще двое задержанных стоят перед лодкой.

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Усть-Кутские чиновники поджигают леса (1ч) АНО «Центр Гражданского Содействия»

Глава Усть-Кута Александр Душин сказал на видео, что чиновники пытались поджечь лес рядом с его угодьями. Задержанные заявили, что приехали, чтобы проверить с беспилотника и в дальнейшем подготовить пресс-релизы о лесных пожарах. Душин при этом сказал, что на его территории «идет контролируемый отжиг покосов и пастбищ» (областные власти запрещают это делать во время особого противопожарного режима).

В Следственном комитете сообщили, что 28 апреля в Усть-Кутском районе возле леса загорелась сухая трава, которую удалось потушить. На месте возгорания, по данным СК, заметили одного сотрудника районной администрации (его имя не называется). Следователи организовали проверку по статье о покушении на превышение должностных полномочий. Они «устанавливают причастность чиновника к поджогу вблизи лесополосы», сказано в сообщении. На место случившегося выехали прокурор города Усть-Кут, полицейские и следователи, сообщили в прокуратуре.

Глава Усть-Кутского района Тамара Климина рассказала изданию «УК38», что районные чиновники по ее поручению устроили рейд, чтобы не допустить распространения лесных пожаров. Она заявила, что Александр Душин поджигает траву на своей территории. «У него там личное подсобное хозяйство, и он там постоянно обжигает свои угодья, поля и так далее, и каждый год пожар уходит в лес», — сказала Климина. Она объяснила, что бензин, найденный у чиновников, предназначался для аэролодки. «Им предстоял путь порядка 300 километров, естественно они запаслись бензином для заправки транспортного средства. Версия с поджогом лесов — полный абсурд», — сказала Климина изданию IrkutskMedia.

Глава района утверждает, что, по словам полицейских, сотрудники Душина «пуганули Барса, когда он был в лесу, он побежал, запнулся о бревно, упал и сломал ключицу». Кроме того, отметила глава района, пресс-секретаря администрации Екатерину Анисимову столкнули в воду.

Иркутские издания связывают случившееся с предстоящими выборами главы Усть-Кутского района. «Байкал24» пишет, что Тамара Климина, возглавившая район при поддержке ЛДПР, конфликтует с Александром Душиным, который стал главой города при поддержке «Единой России». Руководитель аппарата Усть-Кутского района Марина Косыгина заявила, что Душин претендует на место Климиной.

Александр Бакланов