В Усть-Куте хотят снять мэра города из-за диагноза «шизофрения» Репортаж «Медузы» об одном из самых странных политических судебных процессов в России

Прокуратура Усть-Кута — города в центре Иркутской области — через суд добивается отстранения от должности мэра сторонницы ЛДПР Тамары Климиной. В 2015 году она с перевесом в 143 голоса обошла здесь на выборах кандидата от «Единой России». Климину хотят снять с поста из-за того, что она якобы болеет шизофренией, а значит, у нее не может быть допуска к секретным документам. Сам диагноз уже опровергли две экспертизы, но прокурор с их результатами не согласен. Сторонники Климиной подозревают, что ее хочет снять с должности команда бывшего мэра, единоросса Владимира Сенина — он занимал пост главы района более 15 лет. Журналистка «Медузы» Саша Сулим съездила в Усть-Кут и разобралась в этой уникальной истории: на таких странных основаниях мэров в России еще не отстраняли.

«Не тронутые западными веяниями сибиряки»

Усть-Кут — город на сорок тысяч жителей — расположен в 500 километрах к северу от Иркутска. Это едва ли не первое русское поселение в Восточной Сибири — казаки начали ассимилироваться с местным населением с первой трети XVII века. В аэропорту Усть-Кута в основном садятся небольшие Ан-24: шесть раз в неделю самолет прилетает из Иркутска, два раза — из Красноярска; вертолеты доставляют людей и грузы на север области. Усть-Кут — относительно крупный транспортный узел, здесь есть речной порт и железнодорожная станция Лена.

Половина населения Усть-Кута — пенсионеры, а из работающих горожан половина занята в лесной промышленности — в городе работает крупное лесоперерабатывающее предприятие «Транссибирская лесная компания» и другие предприятия поменьше.

Мэр Усть-Кута Тамара Климина Фото: Саша Сулим / «Медуза»

Мэр Усть-Кута Тамара Климина в беседе с «Медузой» называет жителей города «неизбалованными, не тронутыми западными веяниями сибиряками». «Люди у нас даже не особо хотят в отпуск выезжать: у них дачи, рыбалка, охота — уклад, сохранившийся с давних времен. Но молодежь, которая едет на учебу, в город возвращается редко», — говорит мэр.

По словам Климиной, средняя заработная плата в городе составляет 47 тысяч рублей, пенсия — 14 тысяч. «Все, кто приезжает, отмечают, глядя на автомобили, которые у нас по городу ездят, что уровень проживания у нас достаточно высокий», — с гордостью говорит Климина. Зимой дорогие автомобили ездят по разбитым и черным от шлака дорогам — с гололедом городские власти борются с помощью отходов производства центральной городской котельной.

Сопротивление среды

Тамара Климина стала мэром Усть-Кута в сентябре 2015 года. Кандидата от «Единой России» Юрия Кононова она победила с минимальным перевесом в 143 голоса. «В отличие от Чечни или Татарстана, у нас люди периодически выбирают не тех», — комментирует победу Климиной — беспартийной сторонницы ЛДПР — иркутский политолог Сергей Беспалов. По словам Беспалова, Климина победила в том числе потому, что на мэрские выборы «Единая Россия» выдвинула не местного политика, а «варяга» Юрия Кононова — бывшего начальника УФСКН по Волгоградской области. Вот он и столкнулся с «сопротивлением среды», как говорит Беспалов.

Основатель усть-кутской некоммерческой организации «Центр гражданского содействия» Алексей Тупицин говорит, что за кандидатурой Кононова стоял бывший мэр Владимир Сенин — до 2015 года он руководил городом на протяжении 16 лет.

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По мнению Беспалова, на выборы в 2015-м Сенин не пошел не по своей воле: «За ним тянулись какие-то грешки, поэтому и было решено привезти другого кандидата».

«Власти города были настолько уверены в победе Кононова, что за неделю до выборов кандидат уже приезжал в районную администрацию — чуть ли не дела принимать», — вспоминает заместитель Климиной Михаил Барс. По его словам, когда горожане это увидели, то «встали и проголосовали против».

Несмотря на многочисленные нарушения (по словам Барса, в день голосования сторонники Кононова не раз были пойманы на «каруселях»), команда Климиной победила с результатом 28,99 процента голосов, против 28,01 процента у ближайшего конкурента — Кононова.

«Я никого не устраиваю, кроме наших жителей»

В 1990-е Тамара Климина открыла лесоперерабатывающее предприятие «ЛЗПК Лена-Лес» — оно успешно работает и до сих пор. «Все началось с того, что наше предприятие не могло приобрести дополнительный участок леса — требовалась большая взятка, чтобы он достался нам на аукционе. Я тогда возмутилась этой ситуацией, написала и опубликовала большую статью», — вспоминает Климина свои первые шаги в политике.

В городскую думу она избралась в 2010 году как сторонница ЛДПР. «Я уже тогда начинала протестовать против беспредела во власти, а члены ЛДПР выражают свои мысли свободно по сравнению с единороссами, вот я и решила идти от них», — объясняет она. После пяти лет в гордуме она решила идти в мэры, чтобы, по ее словам, разрушить стереотип «чиновник — не человек».

Климина говорит, что в первые месяцы работы увидела большое количество «несправедливостей», оставшихся от предыдущей администрации. «Мы стали поднимать документы и выяснили, что в 2004 году 49 процентов акций аэропорта были проданы за 280 тысяч рублей — в те годы столько стоила трехкомнатная квартира», — говорит Климина. Позже аэровокзал был перепродан компании «ЮТэйр» за принципиально большую сумму (Михаил Барс говорит, что «полиция и прокуратура не заинтересованы в выяснении суммы, хотя мы об этом подавали заявление»). «То есть налицо разбазаривание муниципальной собственности: бюджет получает копейки, а кто-то получает очень приличные доходы. <…> По каждому из таких случаев я пишу заявления в СК, в полицию, — конечно, я никого не устраиваю, кроме наших жителей, которые за меня заступаются», — говорит Климина.

За время разговора Климина не раз подчеркивает, что деньги ее сейчас волнуют меньше всего. «Я обеспеченный человек, у меня в собственности — несколько квартир. У меня уже тот возраст, когда не хочется что-то рвать для себя, хочется что-то отдать, потому что стоишь на пороге иной жизни и уже задумываешься, все ли завязано на деньгах в этом мире», — говорит Климина.

Мэр без допуска

В марте 2016 года на иркутском сайте newsBabr (по информации политолога Беспалова, на нем часто «сливаются местные силовики») опубликовали текст, в которой утверждалось, что мэр Усть-Кута Тамара Климина страдает шизофренией и поэтому лишена допуска к секретным документам, — журналисты утверждали, что копия протокола с диагнозом есть в распоряжении редакции. Климина подала на издание в суд за публикацию персональных данных, защищенных законом, и статью удалили.

По словам Климиной и ее заместителя Барса, доступ к справке мог быть только у председателя Усть-Кутского бюро медико-социальной экспертизы Ирины Чистяковой. Чистякова — родная сестра бывшего председателя комитета по жилищной политике Сергея Макаренко, человека из команды экс-мэра Сенина.

Заместитель мэра Усть-Кута Михаил Барс Фото: Саша Сулим / «Медуза»

После «слива» справки информационная война против Климиной, которую сторонники Сенина начали еще во время предвыборной кампании, усилилась. «Выпустили какую-то газетку, которая поливала меня грязью, писали жалобы в прокуратуру, в областное правительство, губернатору, даже на заборах писали всякие гадости», — вспоминает Климина. По ее словам, люди из команды бывшего мэра не уставали повторять: «Климина пришла временно. Мы сюда еще вернемся, а ее спихнем».

Климина какое-то время не верила в достоверность слитой в интернет справки: думала, что это подделка авторства ее оппонентов. Сомнения развеялись, когда пришло время оформлять допуск к секретным документам. «Меня вызвали в ФСБ и показали справку, тогда и стало понятно, что запись о шизофрении действительно есть», — говорит она.

В допуске к секретным документам Климиной отказали.

Шизофрения по ошибке

В 2000 году Тамаре Климиной (тогда Смык) из-за диагноза «варикозное расширение вен и тромбофлебит» была присвоена вторая группа инвалидности. В 2007 году у будущего мэра Усть-Кута изменилась фамилия, и она решила поменять и справку. «Новая справка ничем не отличалась от предыдущей. О том, что к моему заболеванию добавили еще одно, я узнала спустя десять лет из интернета», — говорит Климина.

Дело в том, что запись о шизофрении появилась не в самой справке, а в журнале, где сотрудники бюро медицинских экспертиз регистрируют больных. Причем в этом документе, по словам Климиной, нет ни печати, ни подписи. Бывшее руководство медицинского учреждения предположило в разговоре с Климиной, что в 2007 году их сотрудник мог допустить ошибку. Только исправить ошибку, то есть снять инвалидность по шизофрении, сегодня, по словам Климиной, почти невозможно: «У меня запросили документы, на основании которых была установлена инвалидность. Но у меня их нет! Я никогда не стояла и не стою на учете у психотерапевта. Какое мне могут дать направление? Это какой-то замкнутый круг», — возмущается Климина.

«Документы по больным с шизофренией не попадают в общую регистратуру, а хранятся отдельно — по ним ведь выписываются лекарства, содержащие психотропные вещества», — говорит Климина, ссылаясь на своего знакомого специалиста. Он же в разговоре с мэром предположил, что под ее карту могли выписываться препараты с дальнейшей перепродажей или для личного употребления.

«С моей точки зрения, это дело о справке не юридическое — юридически там все вопросы уже решены, — а политическое», — заявила «Медузе» Климина.

Закрытый процесс

В декабре 2016 года Тамара Климина приняла решение вступить в «Единую Россию». «Чтобы как-то урегулировать конфликт, улучшить отношения с командой прежнего мэра — они ведь все состоят в партии власти», — объясняет свой поступок Климина. Но городской политсовет мэра в партию не принял, и борьба продолжилась.

В те же дни прокуратура Усть-Кута обратилась в суд с требованием «досрочно прекратить полномочия мэра в связи с ее неспособностью осуществлять свои полномочия». С тех прошло уже семь заседаний — все в закрытом режиме. Формальная причина — на суде оглашаются личные сведения о состоянии здоровья одного из участников. «Я уже дала расписку, что не против разглашения врачебной тайны и тайны моих доходов», — говорит Климина. Но в открытии процесса мэру было отказано.

Фото: Саша Сулим / «Медуза»

На первом же заседании представитель городского Следственного комитета настоял на том, чтобы направить Климину на экспертизу. В заключении государственного областного психоневрологического диспансера, эксперты которого несут уголовную ответственность за достоверность результатов, говорится, что шизофрении у Климиной нет. Но прокурор с экспертами не согласился и отказался принимать справку в качестве доказательства. На заседании 7 марта прокурор ходатайствовал о проведении новой экспертизы Климиной, причем проводиться она должна будет в стационаре — то есть мэру придется лечь в больницу на 21 день.

«Так уж получилось, что прокуратура у нас почему-то замешана в решении политических вопросов», — объяснил «Медузе» заместитель мэра Михаил Барс. По его словам, СК не раз уже заявлял, что дело нужно закрыть, но прокуратура эти заявления игнорирует.

Усть-Кутский Навальный

20 февраля 2017 года около 400 человек в городе с населением 40 тысяч человек вышли на улицы поддержать Климину. Митинг был организован местной НКО «Центр гражданского содействия» и отделением ЛДПР. Люди пришли с плакатами «Руки прочь от Климиной» и собирали подписи под обращением к президенту Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.

Одним из организаторов митинга был глава «Центра гражданского содействия» Алексей Тупицин. Он повесил в «Одноклассниках» — самой популярной соцсети среди горожан — ролик, который на сегодня посмотрело уже больше 10 тысяч человек. На видео, смонтированном из кадров сериала «Игра престолов», жителей города призывали «не позволить реваншистским силам вернуться на плечах кривосудия и превратить бюджет района в корыто для собственного насыщения».

Гигантский автомобиль Dodge Chrysler Тупицина с надписью на заднем стекле «Нельзя воевать с Украиной», по его словам, хорошо знают не только в Усть-Куте, но и в Иркутске. Созданный Тупициным сайт «Усть-Кут-24» регулярно попадает в десятку самых популярных областных СМИ, а у группы издания в «Одноклассниках» — пять тысяч подписчиков. «Связь с населением налажена на все сто», — хвалится Тупицин.

Команда Тупицина не только следит за городскими новостями, но и публикует собственные мини-расследования. Например, осенью 2016 года «Усть-Кут-24» написал о нелегальном игровом салоне, расположенном напротив здания городской прокуратуры, а также о складе контрафактной алкогольной продукции — в 50 метрах от того же здания. «Не прокурор (прокурор города Юрий Бутаков выступает истцом в деле Климиной, — прим. „Медузы“) все это крышевал, но явно же он был в курсе», — возмущается Тупицин.

На сравнение деятельности «Центра гражданского содействия» с Фондом борьбы с коррупцией Тупицин кивает и говорит: «Я ведь тоже Алексей Анатольевич». «Вообще я ортодоксальный еврей, кипу не снимаю, соблюдаю Шаббат», — неожиданно признается Тупицин и не без гордости указывает на стикер на компьютере одной из сотрудниц фонда: «13:30 — Минха (дневная молитва в иудаизме — прим. „Медузы“) — всех выгнать из кабинета».

Сплетни в виде версий

По сведениям Алексея Тупицина — он говорит, что неформально общается со многими местными чиновниками, — прокуратура Усть-Кута подала в суд на Климину из-за «давления области». Прокурор Усть-Кута Юрий Бутаков судебное разбирательство комментировать отказался. «Пока оно осуществляется в закрытом режиме, поэтому говорить что-либо преждевременно», — заявил он «Медузе».

По информации «Медузы», третьим лицом на процессе выступает правительство Иркутской области — оно полностью поддержало иск прокуратуры о снятии Климиной с должности мэра Усть-Кута. Но первый заместитель руководителя аппарата губернатора Андрей Южаков в разговоре с «Медузой» заявил, что процесс идет только между прокуратурой и мэром. «Мы не имеем право вмешиваться. Прокуратура высказала определенные претензии, правительство никоим образом не участвует в этом деле, мы даже в суде никак не участвуем и не в курсе, каким образом там это все происходит», — сказал Южаков.

Здание городского суда в Усть-Куте Фото: Саша Сулим / «Медуза»

«Проигравшая банда бывшего мэра в хороших отношениях с губернатором Сергеем Левченко (вступил в должность в октябре 2015 года — прим. „Медузы“). Видимо, Сенин и убедил Левченко, что народ спит и видит, когда он вернется. Руководитель аппарата губернатора Дмитрий Чернышов — выходец из прокуратуры, по нашей информации, волна идет именно от него», — рассказал «Медузе» Тупицин.

Политолог Сергей Беспалов подтверждает, что фактически политикой в области занимается не сам губернатор, а руководитель его аппарата Дмитрий Чернышов. «Все политические разборки — на нем. Он правая рука Сергея Левченко, самый доверенный его человек. Дима — бывший заместитель прокурора Ангарска, он хорошо знает, как работает наша система».

По мнению политолога, суд против Климиной похож и на личную месть губернатора: в 2015 году Климина призвала своих избирателей поддержать его соперника, а не Левченко во втором туре губернаторских выборов.

Бывший мэр Усть-Кута Владимир Сенин после сложения полномочий был назначен главой межрайонного пенсионного фонда — все собеседники «Медузы» сходятся во мнении, что он вряд ли мог затеять войну против Климиной в одиночку. «Он не столько инициатор, сколько человек, который понимает, что нужно встраиваться в складывающуюся ситуацию», — говорит Беспалов.

Сам Сенин в разговоре с «Медузой» охарактеризовал свою позицию как «я не при делах». Он вольно процитировал песню Владимира Высоцкого: «Я не ненавижу сплетни в виде версий, на них мильон меняют по рублю». И добавил, что в соцсетях «очень много грязи, мрази с любой стороны». Сенин пожаловался, что если раньше его называли «устойчиво имеющим иммунитет к коррупции», то сегодня те же самые люди говорят, что «прежняя администрация хочет вернуться к кормушке».

Следующее заседание по делу об отстранении Тамары Климиной намечено на 13 марта.