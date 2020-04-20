Из московской больницы выписали женщину, которая жаловалась на повышенную температуру. Спустя час она умерла возле своего дома

Здание городской клинической больницы № 52 в Москве Владимир Гердо / ТАСС / Scanpix / LETA

Жительница московского района Марфино умерла 18 апреля на лавочке возле подъезда своего дома после того, как ее выписали из больницы, сообщает ТАСС. По данным телеканала РЕН и издания Baza, ее зовут Елена Чуклова, ей было 48 лет. По информации РЕН, женщина умерла спустя час после выписки.

17 апреля москвичка поступила в городскую клиническую больницу № 52 с подозрением на пневмонию, рассказали в городском департаменте здравоохранения. Елена Чуклова жаловалась на слабость и повышенную температуру на уровне 37-37,5 градуса. Mash и РЕН сообщают, что у женщины был цирроз печени.

Врачи обследовали Чуклову, взяли анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19 и провели компьютерную томографию легких, рассказали в департаменте здравоохранения. Медики не увидели изменений в легких женщины, а тест на коронавирус дал отрицательный результат. «Подозрения на коронавирус не подтвердились. В связи с этим, а также отсутствием симптомов, являющихся основанием для госпитализации, на следующий день, 18 апреля, пациентка была выписана», — сообщили в департаменте. Mash утверждает, что Елену Чуклову выписали только после того, как врачи не смогли дозвониться до ее сына.

В день выписки «пациентка была активна, самостоятельно передвигалась», ее привезли домой из больницы на социальном такси, сообщили в департаменте здравоохранения. Там отметили, что возле дома женщину встретили социальные работники, помогающие местным жителям.

Телеканал РЕН опубликовал видео, где показано, как мужчина в белом защитном костюме выводит Елену Чуклову из микроавтобуса и оставляет ее на лавочке, к которой подходят три женщины в медицинских масках. Увидев, что женщине стало плохо, они вызвали скорую помощь и позвонили ее сыну, попросив спуститься. Машина скорой помощи прибыла на место через 11 минут после вызова, врачи констатировали смерть женщины. СМИ сообщали, что соцработники оставили женщину умирать на лавочке, но судя по кадрам РЕН, к моменту приезда скорой от подъезда уехал только микроавтобус социального такси, а трое женщин в масках остались.

Внимание. На записи показана женщина в последние минуты жизни

Департамент здравоохранения Москвы организовал внутреннюю проверку по факту смерти женщины. Вскрытие показало, что она умерла от острой сердечной недостаточности, возникшей на фоне кардиомиопатии (заболевание миокарда) и выраженных изменений в органах из-за алкоголя. «Пневмонии или других признаков инфекционного заболевания нет», — отметили в ведомстве.

Свою проверку организовала Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Московское управление ведомства проверит больницу, в которой оказывали медицинскую помощь пациентке. По данным ТАСС, правоохранительные органы также организовали доследственную проверку.

Александр Бакланов