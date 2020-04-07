Трамп подписал указ о праве США на ресурсы Луны. В России заявили об «агрессивном плане по захвату территории других планет»

NASA

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах.

В указе отмечается, что у американцев должно быть право вести коммерческое исследование космического пространства, а также добывать и использовать ресурсы. Политика США, подчеркивается в указе, должна стимулировать коммерческое освоение космоса.

«Космос как юридически, так и физически является уникальным пространством для человеческой деятельности, и США не рассматривают его как всеобщее достояние», — отмечается в указе.

В России действия Трампа назвали «агрессивным планом по фактическому захвату территорий других планет». «В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло», — сказал заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя указ, заявил, что действия США требуют юридической оценки, но в любом случае «попытки приватизации космоса неприемлемы».

Ранее Трамп неоднократно называл освоение Луны приоритетом в космической политике Соединенных Штатов. В марте 2019 года он требовал «любой ценой» отправить американцев на Луну в течение следующих пяти лет.

На данный момент юридический статус Луны и возможность использования ее ресурсов на международном уровне до конца не ясны. Договор о космосе 1967 года, являющийся основой международного космического права, лишь запрещает размещение на Луне вооружений и провозглашение суверенитета над какой-либо ее частью, но не регламентирует коммерческое использование ресурсов спутника Земли. Также в 1979 году появилось Соглашение о деятельности государств на Луне, которое провозглашает принцип равных прав всех государств на исследование небесных тел — но к нему присоединились лишь 18 стран мира, и в их числе нет ни США, ни России, ни других стран с развитой космической программой.

Григорий Левченко