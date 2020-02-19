В Юте декриминализируют многоженство: вместо пяти лет тюрьмы могут ввести штраф в 750 долларов. Некоторые мормоны все равно недовольны

Протестующие сторонники полигамии требуют узаконить множественные браки. Солт-Лейк-Сити, штат Юта, 10 февраля 2017 года Rick Bowmer / AP / Scanpix / LETA

Сенат американского штата Юта согласился сделать многоженство не преступлением, а правонарушением. Единогласно одобренный сенаторами законопроект предлагает наказывать многоженство штрафом в 750 долларов и общественными работами, пишет Reuters. По действующему закону штата за многоженство можно попасть в тюрьму на срок до пяти лет.

Соавтор законопроекта сенатор Дейдре Хендерсон подчеркнула, что речь не идет о полной легализации. «Мошенническое многоженство», когда кто-то пытается заключить брак с несколькими людьми без их ведома, и брак с несовершеннолетним остаются преступлениями. Еще несколько лет назад генеральный прокурор Юты публично отказался от судебного преследования за многоженство, но по закону это оставалось преступлением.

Около 30 тысяч человек живут в Юте в полигамных общинах, пишет USA Today. Как правило, это мормоны, в соответствии с учением которых многоженство «дарует вознесение на небеса». Мормоны обосновались в Юте в 1847 году. В 1890-м они отказались от многоженства, благодаря чему Юта получила статус штата с избираемым губернатором и представительством в конгрессе (ранее она была «территорией», у которой этих прав не было). С того времени мормонская Церковь Иисуса Христа святых последних дней отлучает последователей, которые состоят в множественном браке. Лидеры организации, штаб-квартира которой расположена в столице штата Солт-Лейк-Сити, стараются дистанцироваться от идеи многоженства.

Однако в начале XX века отлученные основали Фундаменталистскую церковь. Из-за несогласия с отказом от многоженства отделилось течение под названием «Объединенные апостольские братья». Кроме того, по территории штата расселились общины сторонников полигамии, не исповедующие мормонскую веру.

Сенатор Хендерсон в разговоре с Reuters заметила, что практика наказаний за многоженство никогда не прекращалась, «породив атмосферу страха». Ее оппоненты уверены, что действующий закон не надо менять, поскольку полигамия опасна для женщин и детей, а также для девушек, которых принуждают выходить замуж за человека существенно старше их.

«Сторонники этого законопроекта пытаются действовать по аналогии с движением за права геев, говоря, что эта инициатива — о праве взрослых делать то, что они хотят, по согласию. Но на самом деле речь идет о воинствующей религии и воспитании детей с нарушением всех прав человека», — сказано в заявлении организации по борьбе с полигамией Sound Choices Coalition.

Недовольство законом высказали и сторонники полигамии — по их мнению, декриминализации недостаточно. Одна из современных полигамных общин выступила против законопроекта о декриминализации многоженства, передает Fox13. По мнению общины, те, кто состоит в множественном браке, все равно будут чувствовать себя людьми второго сорта. Община Солт-Лейк-Сити полагает, что многоженство должно быть легальным.

Одобренный сенатом Юты законопроект теперь должна принять палата представителей штата, тогда он станет законом. Как отмечает Reuters, при рассмотрении в палате ожидаются более ожесточенные споры, чем в сенате.

Татьяна Пашкова