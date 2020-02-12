Бывший начальник управления ФСИН, получивший приговор за вымогательство, покончил с собой в суде. Он смог пронести на заседание пистолет

Денис Яковлев / Коммерсантъ

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил самоубийство в Чертановском районном суде Москвы, после того как ему вынесли приговор по делу о вымогательстве.

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Подсудимого приговорили к трем годам лишения свободы.

Как пишет Mash, у Свиридова была четвертая стадия рака, в связи с чем и защита, и пострадавшая сторона просили суд о снисхождении (по данным «МБХ медиа», он был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС). В Мосгорсуде подчеркнули, что наказание Свиридову было назначено , предусматриваемого вменяемой ему статьей.

Как пишет Baza, Свиридов смог пронести в зал суда личный наградной пистолет. По данным издания, при обыске на входе не сработала рамка металлодетектора, пристав обыскал Свиридова вручную, но из запрещенных предметов нашел у него в кармане только фляжку с алкоголем.

Во время рассмотрения дела Свиридов находился под подпиской о невыезде. Он настаивал на своей невиновности. Как отмечает Mash, в ходе процесса суд отказался проводить фонографическую экспертизу аудиозаписи, на которой Свиридов вымогал деньги у Сапожникова.

СК начал проверку по факту самоубийства.

Григорий Левченко