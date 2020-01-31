Глава горсовета Керчи собралась в отставку из-за критики ее встречи с блокадниками. Потом передумала, а потом снова собралась Цепочка событий

27 января

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Глава горсовета Керчи Мария Хужина вместе с другими депутатами посещает 11 ветеранов, переживших блокаду Ленинграда. Ветеранам вручают медали, грамоты и цветы, а также дарят пироги, завернутые в полиэтиленовые пакеты. «Символический хлеб из наших рук люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом», — позже пишет Хужина в фейсбуке, куда она выкладывает фотоотчет с акции.

следующие два дня

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В соцсетях акция подвергается критике. Пользователи обращают особенное внимание на дорогие шубы, в которых Хужина и другие женщины-депутаты пришли на встречи с ветеранами, а также отмечают, что подарки были слишком скромными.

30 января

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К критике акции подключаются депутаты парламента Крыма (там хлеб в полиэтиленовом пакете называют «элементом кощунства») и глава региона Сергей Аксенов. Он требует принять «самые жесткие меры» в отношении Хужиной и сопровождавших ее депутатов — лишить их мандатов и исключить из «Единой России».

вечер 30 января

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Хужина пишет заявление об отставке.

утро 31 января

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Хужина отзывает заявление об отставке. «Это была сиюминутная слабость», — заявляет она.

через час

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Сергей Аксенов требует уволить Хужину в течение дня. «Если мое требование не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе», — пишет он.

еще через час

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Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявляет, что прошение об отставке Хужиной все-таки будет рассмотрено на внеочередной сессии горсовета 3 февраля. Он считает, что она пыталась отозвать заявление об отставке под влиянием эмоций. «Она, видимо, что-то эмоционально сказала, но затем пояснила, что выполнит любое решение главы Крыма», — подчеркивает вице-спикер.

Григорий Левченко