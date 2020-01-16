Госдума рассматривает кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера. Видеотрансляция

Государственная дума 16 января на заседании, открывшемся в 14:00 по Москве, рассматривает кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Каждая из четырех фракций может задать Мишустину по два вопроса. С утра кандидат на пост премьера уже встретился со всеми думским фракциями. После встречи «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» заявили, что поддержат Мишустина, КПРФ намерена воздержаться при голосовании. Смотрите, как в Госдуме обсуждают и голосуют по кандидатуре будущего премьера.

Фото в анонсе: Пресс-служба ГД РФ / AP / Scanpix / LETA