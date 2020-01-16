Александр Неменов / AFP / Scanpix / LEYA

Депутаты Госдумы 16 января согласились назначить главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительстве РФ. За его кандидатуру проголосовали 383 депутата, еще 41 депутат воздержался от голосования. Против не голосовал никто. На заседании Михаил Мишустин выступил с речью, в которой обозначил направления работы правительства, а также ответил на вопросы депутатов. «Медуза» пересказывает выступления Мишустина и парламентариев.

Михаил Мишустин: Президент задал высокий темп работы, когда оглашал послание Федеральному собранию. Послание нужно воспринимать как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях и обращенную к людям. На первом месте — забота о детях, о семье, о росте их достатка и о повышении качества жизни.

У нас есть финансовые источники для выполнения поставленных задач. Регионы должны обеспечить, чтобы люди своевременно получили выплаты и почувствовали изменения к лучшему.

Важнейший вопрос — новое качество государственного управления. Приоритет правительства — рост реальных доходов граждан. Бизнес должен быть защищен. Нужно повышать производительность труда. Деньги, выделенные на нацпроекты, должны идти на промышленность и машиностроение. Другой приоритет — развитие оборонно-промышленного комплекса. Необходимо совершить прорыв в цифровизации реального сектора экономики. Аграрный сектор должен продолжить рост. Нужно улучшать российские дороги. Важно аккумулировать дополнительные доходы. Все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития.

Правительство и Госдума доказали, что могут работать как слаженная команда. Надеюсь, что мы сможем выстроить совместную работу в интересах страны и всех наших граждан.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы: После отставки правительства депутаты критиковали профильные министерства. Но важно сохранить в кабинете министров эффективных профессионалов, потому что в правительстве много достойных людей.

Владимир Кашин, КПРФ: Можем ли мы рассчитывать на преемственность и сохранение структуры Минсельхоза?

Мишустин: Можете, но нужны консультации.

Алексей Диденко, ЛДПР: Чем больше российская семья, тем она беднее. Как вы оцениваете нашу инициативу о списании или заморозке кредитов?

Мишустин: Плохо оцениваю. Списание приведет к целой череде банкротств.

Андрей Исаев, «Единая Россия»: Где правительство возьмет деньги, чтобы выполнить предложения, прозвучавшие в послании Федеральному посланию?

Мишустин: Деньги есть. В этом году нужно примерно 450 миллиардов рублей, в следующие четыре года — порядка четырех триллионов рублей.

Олег Нилов, «Справедливая Россия»: В России более 30 триллионов рублей лежат у людей под матрасом. Причина — банкротство более 300 банков. Мы предлагаем увеличить страховое возмещение до 10 миллионов рублей для всех вкладчиков. Что думаете?

Мишустин: Изучу законопроект, выскажусь.

Николай Осадчий, КПРФ: «Майские указы» президента от 2012 года о финансировании науки и повышении зарплат педагогов не исполняются. Новое правительство планирует их выполнить?

Мишустин: Конечно.

Сергей Катасонов, ЛДПР: Бюджет эффективно наполняется, у нас почти предельный уровень Фонда национального благосостояния, но население такой радости на себе не испытывает — доходы не растут. Мы хотим, чтобы равномерно и справедливо чувствовали себя все: и бюджет, и правительство, и граждане. Как относитесь?

Мишустин: Отношусь положительно, но есть важный момент — существует огромное количество льгот, их сотни, но неясно, как эти льготы расходуются. Важна адресная помощь.

Антон Гетта, «Единая Россия»: Мировая экономика замедляется, некоторые говорят о приближающемся кризисе. Как оцениваете стабильность отечественной экономики и что позволит ей расти не ниже мировой экономики? Что вы сделаете, чтобы люди почувствовали улучшение качества жизни?

Мишустин: Сейчас есть макроэкономическая стабильность, созданы достаточные резервы, у нас низкая инфляция. Чтобы развиваться дальше, нужно стимулировать рост инвестиций. Нужно вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом. Мы должны воплотить нацпроекты, а также, возможно, тратить деньги ФНБ на инфраструктуру.

Олег Николаев, «Справедливая Россия»: Президент обозначил важность цифровой трансформации экономических и социальных сфер нашей страны, в том числе предложил активнее использовать российское программное обеспечение.

Мишустин: Чуть-чуть развернуто отвечу. Мир стоит на пороге больших изменений. Цифровая трансформация затрагивает всю экономику. Из компаний, лидировавших 20 лет назад по капитализации, сейчас остался только Microsoft, остальные исчезли [из списка крупнейших]. Новые 20 лидеров — это цифровые гиганты. Через 10 лет им на смену придут новые стартапы. У России есть свои замечательные решения и платформы. Нужно помочь нашим умным ребятам. А правительству нужно стать цифровой платформой, которая помогает людям. У нас в налоговой службе был лозунг «Быть незаметными, чтобы не мешать бизнесу». И, если вы нас не замечаете, это хорошо. Надеюсь, мы создадим такую платформу. Мы будем вам об этом рассказывать. Спасибо.

Пересказал Александр Бакланов