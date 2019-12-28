Фигурант «московского дела» Сергей Суровцев голодает с 12 декабря. В его поддержку начали флешмоб с фотографиями еды

Сергей Карпухин / ТАСС / Scanpix / LETA

Фигурант «московского дела», 30-летний IT-специалист Сергей Суровцев, которого в применении насилия против прапорщика Росгвардии, 12 декабря объявил голодовку в СИЗО. Как говорил его адвокат Василий Кушнир, так Суровцев добивался того, чтобы дело, возбужденное против него и других фигурантов, было прекращено. 24 декабря Тверской районный суд Москвы приговорил Суровцева к двум с половиной годам колонии общего режима.

После того, как суд вынес приговор Суровцеву, в социальных сетях начался флешмоб в его поддержку. Пользователи соцсетей начали выкладывать фотографии своих завтраков, обедов и ужинов, а также рассказывать о деле Суровцева и о том, что тот голодает.

Флешмоб начала журналистка Алена Агаджикова, которая с помощью фотографий еды решила привлечь внимание к делу Суровцева. «Люди устали от московского дела, и это можно понять, — написала Агаджикова в фейсбуке. — Поэтому есть другая идея для флешмоба в соцсетях. Выставляйте фото своей еды и начинайте пост со строк: „Сегодня у меня на завтрак/обед/ужин (название блюда). А у Сергея Суровцева — ничего. Он объявил голодовку, потому что его посадили в тюрьму на два с половиной года за то, что 27 июля он с силой подвинул ограждение в сторону Росгвардии“».

Идею Агаджиковой поддержали десятки человек. Участники флешмоба начали размещать публикации в фейсбуке и в инстаграме под хештегом #суровцевголодает.

Александр Бакланов