Правительство изменило правила сдачи экзамена на водительские права. «Площадку» объединят с «городом», а сроки пересдачи ограничат

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 20 декабря подписал постановление правительства, меняющее порядок допуска граждан к управлению транспортными средствами. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аппарат правительства.

Часть нововведений вступит в силу в январе 2020 года. Так, появится возможность обучаться вождению на магистралях с разрешенной скоростью выше 60 километров в час. Экзамен на управление автобусом, троллейбусом или трамваем с этого момента разрешат сдавать с 20 лет (сейчас — с 16 лет).

В постановлении прописано право ГИБДД не возвращать водительское удостоверение, если после лишения прав у человека есть долги по штрафам. Кроме того, кандидата в водители могут не допустить до экзамена в автоинспекции, если во время обучения у автошколы не было образовательной лицензии.

Часть изменений вступит в силу с 1 октября 2020 года. С этого времени в практическом экзамене объединят этапы «площадка» и «город». могут проверить как на площадке автошколы, так и на улице вдали от жилья. Затем пройдет экзамен на улице. Сейчас кандидаты знают учебный маршрут заранее, с 1 октября будет известен лишь список улиц, где может пройти экзамен.

Для тех, кто получает права на мотоцикл, практический экзамен не изменится: его будут сдавать только на площадке.

Как отмечает «Коммерсант», постановление правительства носит рамочный характер. Дополнительные документы, например, регламент приема экзамена, должны разработать за 10 месяцев. В частности, в документах пропишут, что граждане смогут аннулировать результаты экзамена, подав жалобу на оценку. ГИБДД также получит право отменять итоги экзамена, если кандидат подал поддельные документы (например, медицинскую справку).

Также планируется уточнить сроки проведения повторных экзаменов. Теоретический экзамен можно будет сдать не ранее, чем через семь дней, но не позже 30 дней. Практический экзамен — не ранее семи дней, но не позже 60 дней. Если кандидат не сдал экзамен с третьей попытки, то его допустят не раньше месяца, но не позже трех месяцев.

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Пересказал Александр Бакланов